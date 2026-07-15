Este miércoles se reactiva el proceso contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, por sobornos a policías

Son varios los tropiezos que ha tenido la Fiscalía para avanzar en el proceso en contra de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, el señalado cabecilla de una organización criminal dedicada al contrabando a gran escala en Colombia.

Circular roja para alias Papá Pitufo; el señalado zar del contrabando está en juicio en Colombia

La Fiscalía espera que este miércoles se puedan completar las audiencias preparatorias al juicio que se adelanta en contra del señalado criminal, que actualmente tiene una orden de captura internacional con circular roja de Interpol que busca regresarlo a Colombia y comparezca al proceso que tiene pendiente.

El proceso que tiene la Fiscalía de Colombia en contra de Diego Marín Buitrago incluye los hechos relacionados con los supuestos sobornos entregados a funcionarios de la policía fiscal y aduanera, también procesados como presuntos integrantes de esta red dedicada al contrabando.

La audiencia preparatoria al juicio en contra de alias Papá Pitufo estaba pendiente luego de algunos aplazamientos de su defensa, solicitudes en el marco de la ley, pero que en criterio de la Fiscalía estaban afectando el normal desarrollo del proceso, de ahí la importancia de avanzar con las diligencias.

Diego Marín Buitrago está pendiente de asistir a estas audiencias que definen la posibilidad de llegar a una etapa de juicio y, en ese escenario, confirmar su responsabilidad en los hechos que fueron materia de investigación o, por el contrario, demostrar con su defensa que es inocente de los cargos imputados.

La Fiscalía advierte que tiene todos los elementos de prueba para llevar a juicio a alias Papá Pitufo y lograr una condena en su contra por los delitos que fueron imputados; esto es cohecho por dar o ofrecer, básicamente los sobornos que se entregaron a funcionarios públicos de la Policía Fiscal y Aduanera.

Esta es la imagen de la audiencia en la que el fiscal, Andrés Marín, revela las pruebas de la presunta infiltración del megacontrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, en la Policía. Foto: Suministrado

La semana pasada, en contra de alias Papá Pitufo, la oficina de Interpol confirmó que la circular roja se reactivó para lograr la captura del señalado contrabandista que actualmente enfrenta un proceso que podría llevar a su extradición a Colombia, un asunto pendiente por definirse en Portugal, donde se encuentra hace más de dos años.