El destino de Cundinamarca donde la lechona y el tamal son una delicia, un lugar con riqueza natural y bellos paisajes

El departamento de Cundinamarca es uno de los más diversos y encantadores de Colombia. Uno de sus municipios es Chaguaní, ubicado a 111 kilómetros de Bogotá.

Chaguaní es conocido como la cuna de la palma de cera y se destaca por su riqueza natural, sus paisajes montañosos y sus tradiciones rurales, según señala el portal De Tour Cundinamarca.

Entre sus principales atractivos se encuentran el Santuario del Señor de la Salud, la Capilla de San Antonio, la cascada Los Chorros y los predios de palma de cera, “ideales para el senderismo, el agroturismo y la contemplación de la naturaleza”.

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla y el tamal son una delicia, un destino ideal para el descanso

El municipio también es reconocido por su gastronomía tradicional, con platos como la lechona, el tamal, el piquete y la gallina criolla.

También se resaltan las artesanías elaboradas en fique, palma y madera y la celebración de eventos como el Reinado de la Simpatía y el Festival del Soltero, “que resaltan la identidad cultural y la hospitalidad de la comunidad”.

Atractivos

Iglesia Santuario del Señor de la Salud: la imagen de este santuario fue traída desde España en 1785 y se consolida como un importante centro de peregrinación.

El puente Las Sardinas es otro lugar destacado. Esta estructura fue construida en 1951 y está instalada a una altura de 20 metros. Por esta vía transita la mayor parte del parque automotor de Chaguaní.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

La reserva de palmas de cera es uno de los atractivos de Chaguaní. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

El Parque de Cupido es otro sitio importante del municipio y está ubicado en el centro.

El balneario de la quebrada Malos Pasos también se destaca. Se encuentra aproximadamente a cuatro kilómetros del casco urbano y es considerada una de las principales fuentes hídricas del municipio.

La quebrada Las Sardinas es la segunda con mayor caudal de Chaguaní. Recorre las veredas del Retiro hasta llegar a Pedregal, donde se une con la quebrada La Vieja y forma el río que lleva el mismo nombre del municipio.

El Festival del Soltero

El Festival del Soltero cuenta con más de 50 años de historia y se ha convertido en una parte fundamental de la identidad de esta población, así como en un atractivo que capta la atención de viajeros de todo el país.

Durante los días de celebración, Chaguaní presenta una gran variedad de actividades culturales, como desfiles de solteros y solteras, la Copa Relámpago de la Soltería y el Encuentro Departamental de la Cultura, que también incentivan a turistas y lugareños a explorar sus múltiples atractivos.

A esto se suman degustaciones gastronómicas de platos típicos y muestras artesanales.

La historia del evento se remonta a 1972, cuando un grupo de jóvenes que participaba activamente en las jornadas religiosas decidió pedirle a la Virgen María, mediante un rosario, que les ayudara a encontrar pareja.