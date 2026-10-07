Avión de Avianca fue impactado por un rayo en pleno vuelo: aerolínea confirmó a SEMANA qué pasó con los pasajeros

Un vuelo de Avianca que había salido de Bogotá con destino a Cúcuta el 6 de octubre tuvo que regresar al aeropuerto internacional El Dorado después de que la aeronave fuera impactada por un rayo en pleno trayecto.

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La situación obligó a modificar el recorrido previsto y activar los protocolos de seguridad de la compañía, con el propósito de proteger a los pasajeros y a los integrantes de la tripulación.

El incidente se presentó en el vuelo AV5226, que cubría la ruta entre las dos ciudades. Tras conocerse lo sucedido, surgieron interrogantes sobre las condiciones de la aeronave y la manera en que los viajeros podrían continuar hacia su destino.

Esto confirmó Avianca a SEMANA

En respuesta a una consulta de SEMANA, Avianca confirmó que el avión recibió una descarga eléctrica y que, ante esta situación, se determinó su regreso a la capital del país.

“El vuelo en la ruta Bogotá–Cúcuta debió regresar a Bogotá de manera preventiva, ante el impacto de un rayo en el avión”, explicó la aerolínea.

La compañía también se refirió a lo ocurrido con los pasajeros, quienes debieron cambiar de aeronave para completar el trayecto que inicialmente tenían programado.

“Como parte de nuestros protocolos de seguridad, la aeronave retornó a su punto de origen y los pasajeros fueron reubicados posteriormente en otra aeronave para continuar su viaje”, indicó Avianca.

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De acuerdo con la empresa, la determinación respondió a los procedimientos establecidos para atender este tipo de incidentes durante las operaciones aéreas.

“Se trata de una decisión operacional preventiva y habitual en la industria, tomada priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y la tripulación”, puntualizó la compañía.

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre daños en uno de los parabrisas del avión, Avianca no confirmó esta afectación específica en su respuesta a SEMANA.

La aerolínea sí dejó claro que los pasajeros fueron trasladados a otra aeronave para continuar su viaje hacia Cúcuta, luego del regreso preventivo a Bogotá.