Abelardo De La Espriella lideró mesa de trabajo para mejorar el sistema de salud en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer este miércoles, 7 de octubre, una nueva jornada de trabajo enfocada en uno de los principales desafíos de su administración: el mejoramiento del sistema de salud y la atención de millones de colombianos.

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A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado publicó un video en el que se observa a varios integrantes de su equipo reunidos alrededor de una mesa, mientras avanzan las conversaciones sobre las medidas que buscan fortalecer la prestación de los servicios médicos.

“Mesa de trabajo para avanzar en el mejoramiento del sistema de salud de todos los colombianos”, escribió De La Espriella en la publicación, que acompañó con su tradicional mensaje: “¡Firme por la patria!”.

Se espera que en las próximas horas el presidente se pronuncie sobre los resultados de esta mesa de trabajo y dé a conocer las principales conclusiones del encuentro, así como las medidas que podrían adoptarse para mejorar la atención de los pacientes.

La reunión se produce en medio de la implementación de diferentes estrategias del Gobierno nacional para enfrentar las dificultades relacionadas con la entrega de medicamentos, los procedimientos médicos pendientes y el funcionamiento de las entidades del sector.

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De acuerdo con el balance presentado por el Ejecutivo, se han dispensado más de 7,2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes, mientras que 120.586 procedimientos que permanecían pendientes fueron resueltos, beneficiando a más de 70.000 personas.

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Estas entregas representan un avance del 31,2 % frente a las unidades de medicamentos que habían sido reportadas como pendientes.

Entre los pacientes priorizados se encuentran personas con cáncer, VIH, enfermedades cardiovasculares y otras condiciones que requieren tratamientos médicos continuos.