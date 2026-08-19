Sorprenden a 4 extranjeros con fusiles, pistolas, un revólver y munición en Isla Serrana, en inmediaciones de San Andrés

Con la incautación de armamento, una gran cantidad de munición y la captura de cuatro extranjeros terminó un operativo de la Armada Nacional en zona insular de San Andrés.

Los detenidos son dos ciudadanos nicaragüenses, uno jamaiquino y uno costarricense que iban a bordo de una embarcación langostera de nombre Miss Ivánnia.

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Según la Armada Nacional, durante el procedimiento de verificación y registro a la embarcación fueron halladas inicialmente dos armas de fuego en poder de la tripulación,

Posteriormente, los uniformados encontraron el resto del arsenal, para un total de dos fusiles, un revólver, tres pistolas, 551 unidades de munición de diferentes calibres, un equipo GPS, una brújula y cuatro teléfonos celulares incautados.

Arsenal incautado en cayo Isla Serrana, en San Andrés Islas. Foto: Armada Nacional

Los cuatro detenidos, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de Fiscalía para que se adelante la investigación que permita establecer qué hacían con esas armas y las circunstancias relacionadas con su presencia en territorio colombiano.

La Comisión Colombiana del Océano definió a la Isla Cayo Serrana como “un atolón oceánico compuesto por un extenso complejo arrecifal, donde a lo largo de la barrera coralina emergen seis cayos”.

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Está ubicada al nordeste de San Andrés Islas, a unos 244 kilómetros aproximadamente, cerca de Jamaica.

Las autoridades deberá establecer a través de la información que entreguen los detenidos y de la que se halle en los aparatos móviles incautados las verdaderas intenciones que tenían en esas aguas.

La Armada Nacional indicó que este resultado es parte de las operaciones de control y vigilancia que adelante constantemente en esta remota zona de Colombia, por donde eligen moverse los narcotraficantes para llevar droga hacia México y Estados Unidos.

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De hecho, la Armada también informó que incautó 1.426 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación tipo Go-Fast con destino a costas extranjeras.

“La operación, desarrollada mediante la articulación de capacidades marítimas y aéreas, permitió la captura de tres colombianos y evitó que cerca de 3,5 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales”, indicó.

Según la Armada, con este resultado, las estructuras criminales dejan de percibir aproximadamente 66 millones de dólares, lo que se traduciría en un golpe directo a sus finanzas y capacidades logísticas.