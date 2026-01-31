Gustavo Petro insiste en la extradición de alias Pipe Tuluá: “Ministro de Justicia, tiene usted la orden del presidente”

En un corto mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reiteró este 31 de enero en la extradición de alias Pipe Tuluá, un peligroso criminal del Valle del Cauca que siguen delinquiendo en la prisión y que es reclamado por la justicia norteamericana.

Aunque las condiciones legales están dadas para que sea enviado a Estados Unidos, no se ha materializado. Petro, hablándole directamente al ministro de Justicia, insistió en la orden que le dio hace unos días.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

“Señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias Pipe Tulúa, señor Andrés Marín Silva”, dijo en su cuenta de X.

Él también agregó: “Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”.