Confidenciales

Gustavo Petro insiste en la extradición de alias Pipe Tuluá: “Ministro de Justicia, tiene usted la orden del presidente”

El traslado del cabecilla criminal fue avalada por la Corte Suprema de Justicia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 2:54 a. m.
Gustavo Petro y Pipe Tuluá
Gustavo Petro y Pipe Tuluá Foto: Foto Presidencia y foto suministrada a SEMANA API

En un corto mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reiteró este 31 de enero en la extradición de alias Pipe Tuluá, un peligroso criminal del Valle del Cauca que siguen delinquiendo en la prisión y que es reclamado por la justicia norteamericana.

Aunque las condiciones legales están dadas para que sea enviado a Estados Unidos, no se ha materializado. Petro, hablándole directamente al ministro de Justicia, insistió en la orden que le dio hace unos días.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

“Señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias Pipe Tulúa, señor Andrés Marín Silva”, dijo en su cuenta de X.

Él también agregó: “Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”.

Confidenciales

Magistradas del CNE, cercanas a Petro, no han radicado ponencia sobre Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

Confidenciales

Sergio Fajardo elogia a María Ángela Holguín: “Ella ha sido una gran servidora pública, lo digo con todo el orgullo”

Confidenciales

Eduardo Montealegre denuncia “juego sucio” de Roy Barreras para tumbar la candidatura de Iván Cepeda

Confidenciales

CNE tiene en vilo a la izquierda: así avanza discusión sobre Iván Cepeda y la consulta presidencial

Confidenciales

Elecciones presidenciales: Clara López corrió; fue la primera en inscribir su candidatura ante la Registraduría

Confidenciales

¿Usted es el candidato de Juan Manuel Santos? Así respondió Sergio Fajardo a SEMANA

Confidenciales

Clara López se inscribió en la Registraduría y ya es oficialmente candidata presidencial

Política

Crece el escándalo por chat filtrado del presidente Gustavo Petro

Política

La alerta de Sergio Fajardo sobre Gustavo Petro, a pocos días de reunión con Donald Trump: “Está provocando a todo el mundo”

Nación

Duras críticas a Antonio Sanguino: sacó pecho por reducción de $500 en gasolina, y le recuerdan el alza que hizo el Gobierno Petro

Más de Confidenciales

Gustavo Petro y Pipe Tuluá

Gustavo Petro insiste en la extradición de alias Pipe Tuluá: “Ministro de Justicia, tiene usted la orden del presidente”

Hasta el cierre de esta edición, el presidente de Ecopetrol no se había notificado de la sanción del CNE por su labor como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022.

Magistradas del CNE, cercanas a Petro, no han radicado ponencia sobre Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo elogia a María Ángela Holguín: “Ella ha sido una gran servidora pública, lo digo con todo el orgullo”

Eduardo Montealegre y Roy Barreras.

Eduardo Montealegre denuncia “juego sucio” de Roy Barreras para tumbar la candidatura de Iván Cepeda

Iván Cepeda, CNE

CNE tiene en vilo a la izquierda: así avanza discusión sobre Iván Cepeda y la consulta presidencial

Elecciones presidenciales en Colombia en 2026

Elecciones presidenciales: Clara López corrió; fue la primera en inscribir su candidatura ante la Registraduría

Sergio Fajardo

¿Usted es el candidato de Juan Manuel Santos? Así respondió Sergio Fajardo a SEMANA

Clara López, senadora de la república.

Clara López se inscribió en la Registraduría y ya es oficialmente candidata presidencial

Abelardo De La Espriella y Sergio Fajardo

Abelardo de la Espriella reacciona a las duras críticas de Sergio Fajardo tras la portada de SEMANA; esto dijo

María Fernanda Cabal

Todo apunta a que María Fernanda Cabal renunciará al Centro Democrático

Noticias Destacadas