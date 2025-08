Prensa brasileña reacciona a la final de la Copa América Femenina: sal a la herida en Colombia

A RAINHA É MVP! 👑



Marta entrou e RESOLVEU a decisão da Copa América Feminina para o Brasil, com um golaço no último minuto do tempo normal e outro na prorrogação. A atuação na final rendeu o troféu de melhor jogadora da competição. Você merece, Rainha!



📸 AFP pic.twitter.com/2yRYcB6HG6