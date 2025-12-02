Cápsulas
Colombia logra ingreso del huevo para uso industrial: avance clave en diversificación exportadora
La autoridad sanitaria estadounidense autorizó el ingreso del huevo con cáscara colombiano para procesamiento industrial, abriendo nuevas opciones comerciales para el sector avícola del país.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció en sus redes sociales la autorización para el ingreso de huevo con cáscara colombiano destinado al procesamiento industrial, un avance que amplía la canasta exportadora del sector avícola. La funcionaria explicó que, en términos de proyección industrial y diversificación de productos de exportación, es una gran noticia para Colombia.
Esta decisión, comunicada oficialmente por el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (Aphis), representa un reconocimiento a la solidez del sistema sanitario nacional y al trabajo conjunto entre entidades públicas y el sector privado.
“Este resultado confirma el relacionamiento técnico y comercial con Estados Unidos y la madurez del sistema sanitario nacional, reconocido por su rigor y trazabilidad. De esta forma se amplían las oportunidades para la industria avícola, se fortalece su integración en cadenas de valor de alto estándar y se consolidan mejores condiciones de competitividad en los mercados internacionales”, afirmó Morales.
La ministra también mencionó que Colombia sigue fortaleciendo su estrategia de diversificación exportadora con la apertura de nuevas oportunidades comerciales en Estados Unidos.
El avance es fruto del trabajo articulado entre el Gobierno Petro, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), que acompañó al sector productivo en este proceso.
Con la autorización de Aphis, el huevo con cáscara colombiano destinado al procesamiento industrial podrá ingresar a Estados Unidos sin requerir permisos adicionales de importación ni certificados sanitarios emitidos por el Gobierno colombiano. Estados Unidos habilitó seis plantas en su territorio para recibir este producto, ubicadas en Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Arkansas y Georgia.