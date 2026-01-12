Productores avícolas protestan en la vía al Llano por bajos precios del huevo: “Les pagan cinco mil y producirlo cuesta doce mil”

Productores avícolas y campesinos del municipio de Cáqueza, en Cundinamarca, adelantan este lunes 12 de enero una manifestación pacífica en la vía al Llano para denunciar el bajo precio que se paga por el huevo, una situación que, según afirman, no cubre los costos de producción y pone en riesgo la sostenibilidad del sector. La protesta comenzó desde las 8:00 de la mañana en el sector del puente de Cáqueza y coincide con la operación retorno del puente festivo de Reyes.

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) informó que el corredor presenta cierre total debido a la movilización, por lo que recomendó a los usuarios tomar rutas alternas y planear sus desplazamientos con anticipación, ante el alto flujo vehicular esperado.

De acuerdo con los productores, desde hace varios meses el precio de compra del huevo se mantiene muy por debajo de los costos necesarios para su producción, lo que ha generado pérdidas económicas y endeudamiento en el campo. Señalan, además, que mientras a ellos se les paga a valores bajos, el producto llega a los consumidores urbanos con precios significativamente más altos.

Durante la jornada estuvo presente Jorge Lozano, fundador de la Fundación Jorge Lozano del Campo, quien respaldó la movilización y expuso la situación que enfrentan los campesinos. “Me encuentro en el oriente de Cundinamarca apoyando una protesta pacífica con todos los avicultores y campesinos de la zona. Este mensaje va para todo el país. Hace más de siete meses le están pagando a ellos el huevo entre cinco y seis mil pesos, y el costo de producción es de doce mil pesos”, afirmó.

Lozano también hizo un llamado a la unión del sector rural y a la reflexión de los consumidores en las ciudades. “Hoy, el mensaje es directo y claro: hasta que los campesinos en Colombia no nos unamos, no vamos a sacar nuestros proyectos adelante. Si al campesino se le paga mal acá, ustedes siguen comprando caro en Bogotá”, señaló, al tiempo que pidió apoyo para los productores de municipios como Cáqueza, Ubaque y Chipaque.

Los manifestantes indicaron que la protesta se mantendrá como un mecanismo para visibilizar la problemática y exigir atención de las autoridades nacionales y departamentales frente a lo que consideran incumplimientos de acuerdos y falta de soluciones para el sector agropecuario.