Nación

Productores avícolas protestan en la vía al Llano por bajos precios del huevo: “Les pagan cinco mil y producirlo cuesta doce mil”

La manifestación se concentra a la altura del puente de Cáqueza y ha provocado el cierre total del corredor vial durante la jornada de este lunes festivo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 5:38 p. m.
Jorge Lozano expone la situación tras el paro de productores avícolas en la vía al Llano
Jorge Lozano expone la situación tras el paro de productores avícolas en la vía al Llano Foto: Suministrada - API / Getty Images

Productores avícolas y campesinos del municipio de Cáqueza, en Cundinamarca, adelantan este lunes 12 de enero una manifestación pacífica en la vía al Llano para denunciar el bajo precio que se paga por el huevo, una situación que, según afirman, no cubre los costos de producción y pone en riesgo la sostenibilidad del sector. La protesta comenzó desde las 8:00 de la mañana en el sector del puente de Cáqueza y coincide con la operación retorno del puente festivo de Reyes.

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) informó que el corredor presenta cierre total debido a la movilización, por lo que recomendó a los usuarios tomar rutas alternas y planear sus desplazamientos con anticipación, ante el alto flujo vehicular esperado.

De acuerdo con los productores, desde hace varios meses el precio de compra del huevo se mantiene muy por debajo de los costos necesarios para su producción, lo que ha generado pérdidas económicas y endeudamiento en el campo. Señalan, además, que mientras a ellos se les paga a valores bajos, el producto llega a los consumidores urbanos con precios significativamente más altos.

Durante la jornada estuvo presente Jorge Lozano, fundador de la Fundación Jorge Lozano del Campo, quien respaldó la movilización y expuso la situación que enfrentan los campesinos. “Me encuentro en el oriente de Cundinamarca apoyando una protesta pacífica con todos los avicultores y campesinos de la zona. Este mensaje va para todo el país. Hace más de siete meses le están pagando a ellos el huevo entre cinco y seis mil pesos, y el costo de producción es de doce mil pesos”, afirmó.

Regionales

Mujeres indígenas lideran conservación de la Amazonía en Solano: “Tienen un papel fundamental”

Regionales

Wilder Zapata oficializa su candidatura al Senado con Creemos

Regionales

Concejo Municipal de Cota aprueba la creación de su segunda Comisaría de Familia

Regionales

Choque múltiple genera caos vial en la vía Buenaventura - Córdoba en Valle del Cauca, al menos 4 vehículos están involucrados

Nación

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento

Regionales

Zipaquirá interviene más de 20 mil metros cuadrados de fachadas para reactivar su centro histórico

Regionales

Una tradición comunitaria llevará regalos a 386 niños de la zona rural de Guamal en Navidad

Mundo

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

Nación

Protestas en Bogotá a favor y en contra de la captura de Nicolás Maduro: muchos celebran y otros condenan a EE. UU.

Mundo

Se intensifican las manifestaciones en Irán: las protestas llegan a la capital

🔴 En vivo | Movilidad en Bogotá este lunes, 12 de enero, durante el puente de Reyes

Lozano también hizo un llamado a la unión del sector rural y a la reflexión de los consumidores en las ciudades. “Hoy, el mensaje es directo y claro: hasta que los campesinos en Colombia no nos unamos, no vamos a sacar nuestros proyectos adelante. Si al campesino se le paga mal acá, ustedes siguen comprando caro en Bogotá”, señaló, al tiempo que pidió apoyo para los productores de municipios como Cáqueza, Ubaque y Chipaque.

Los manifestantes indicaron que la protesta se mantendrá como un mecanismo para visibilizar la problemática y exigir atención de las autoridades nacionales y departamentales frente a lo que consideran incumplimientos de acuerdos y falta de soluciones para el sector agropecuario.

Más de Regionales

Jorge Lozano expone la situación tras el paro de agricultores en la vía al Llano

Productores avícolas protestan en la vía al Llano por bajos precios del huevo: “Les pagan cinco mil y producirlo cuesta doce mil”

Mujeres indígenas lideran conservación de la Amazonía en Solano

Mujeres indígenas lideran conservación de la Amazonía en Solano: “Tienen un papel fundamental”

Empresario antioqueño Wilder Zapata

Wilder Zapata oficializa su candidatura al Senado con Creemos

Cota fortalece su tejido social: Concejo Municipal aprueba la creación de la segunda Comisaría de Familia

Concejo Municipal de Cota aprueba la creación de su segunda Comisaría de Familia

Choque múltiple genera caos vial en la vía Buenaventura - Córdoba en Valle del Cauca, al menos 4 vehículos están involucrados

Choque múltiple genera caos vial en la vía Buenaventura - Córdoba en Valle del Cauca, al menos 4 vehículos están involucrados

“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento

Zipaquirá revitalizar su centro histórico, más bellos y emblemáticos de todo el país.

Zipaquirá interviene más de 20 mil metros cuadrados de fachadas para reactivar su centro histórico

Dos décadas de una Navidad comunitaria para niños de Guamal

Una tradición comunitaria llevará regalos a 386 niños de la zona rural de Guamal en Navidad

Arley Silva es reconocido por su liderazgo en el Puerto de Tumaco

Arley Silva, un tumaqueño destacado en los Premios Afrocolombianos del Año por su liderazgo en el puerto

Arauca alcanza por primera vez en su historia el 95% de cobertura en gas domiciliario

Arauca alcanza una cobertura histórica del 95 % en gas domiciliario

Noticias Destacadas