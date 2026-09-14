Club Colombia se suma a la recuperación de restaurantes afectados por el terremoto

Club Colombia, marca de Bavaria, se vinculó con más de 50 restaurantes del país a una iniciativa para apoyar la recuperación de establecimientos gastronómicos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero.

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La acción hace parte de la inversión de 12.000 millones de pesos anunciada por Bavaria para respaldar a comunidades, pequeños negocios y espacios de encuentro afectados por la emergencia.

Durante septiembre, los restaurantes participantes ofrecerán Club Colombia para acompañar las comidas, y la compra de cada botella generará una donación destinada a la recuperación de cocinas locales y pequeños establecimientos gastronómicos.

Club Colombia, de Bavaria, se une a 50 restaurantes reconocidos del país para apoyar la recuperación del sector gastronómico. Foto: Cortesía a Semana

Según la compañía, los recursos estarán dirigidos a recuperar la capacidad productiva de los negocios afectados y contribuir a su retorno a la operación. La selección de los establecimientos beneficiarios y las intervenciones se realizará a partir de las necesidades identificadas en los territorios y en coordinación con los actores involucrados en el proceso de recuperación.

Los recursos provenientes de los platos participantes serán canalizados por la Fundación Gastronomía Social, mientras que las donaciones generadas por la venta de Club Colombia serán administradas por la Fundación Bavaria.

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La iniciativa cuenta con la participación de restaurantes pertenecientes a grupos como Crepes & Waffles, Takami, La Movida y Grupo SinMente, con presencia en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades. De acuerdo con Bavaria, el sector gastronómico articula una cadena de valor que incluye productores, agricultores, proveedores, cocineros, meseros, emprendedores y otros trabajadores.

Club Colombia, de Bavaria, se une a 50 restaurantes reconocidos del país para apoyar la recuperación del sector gastronómico. Foto: Cortesía a Semana

“Este anuncio fortalece nuestro compromiso con las regiones más afectadas por la emergencia. Los restaurantes y las cocinas locales preservan nuestras tradiciones, generan empleo y sostienen a miles de familias”, afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

El directivo agregó: “Por eso, desde Club Colombia queremos convertir cada mesa en una oportunidad para ayudar a estos establecimientos a levantarse y seguir impulsando sus comunidades”.

Como parte de la iniciativa, Club Colombia también anunció una edición especial de latas inspirada en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. Las unidades estarán disponibles inicialmente en preventa a través de la aplicación TaDa y llegarán al mercado nacional en octubre.