A veces me inflo como un pez globo cuando no me dejan jugar o me quitan lo que es mío, me da furia y esas escamas que tiene el pez se empiezan a inflar, pero con la respiración poco a poco ese globo se desinfla y me siento mejor… a veces esto demora mucho tiempo y otras veces es más rápido”. La historia la cuenta un estudiante de transición de Innova Schools, un colegio que forma parte de una organización educativa latinoamericana que lleva el mismo nombre, nació en Perú y ya tiene sedes en Colombia, Ecuador y México.