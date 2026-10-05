Ocho hábitos en casa que ayudan a los niños a leer y razonar mejor

Los resultados de PISA 2025 no fueron buenos para Colombia. Frente a 2022, el país bajó de 409 a 399 puntos en lectura y de 383 a 381 en matemáticas. El 55 % de los estudiantes quedó por debajo del nivel mínimo en lectura, y siete de cada diez no alcanzan el nivel básico en matemáticas.

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Hay un dato que llama la atención en medio de estos resultados. Colombia quedó en el cuarto lugar entre los sistemas evaluados, y en adaptabilidad cognitiva, en el tercero. Lina María Ramírez, cofundadora y Headmaster de Genuine School, lo lee así: “PISA no está diciendo que a nuestros jóvenes les falten ganas de aprender. Está diciendo que tenemos una dificultad enorme para convertir esas ganas y esa curiosidad en aprendizaje profundo, y es un problema de sistema”. En su opinión, muchas veces se confunde leer con decodificar y calcular con memorizar procedimientos. Y ahí las familias tienen mucho que aportar desde la casa.

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Ocho recomendaciones para fortalecer la lectura y el razonamiento en casa

Preguntar qué piensan y no solo qué leyeron. En lugar de “¿de qué se trataba?”, se puede preguntar “¿qué piensas tú?” o “¿qué parte te hizo pensar eso?”. Así el niño tiene que volver al texto y buscar en qué se apoya. Hacer matemáticas con situaciones cotidianas. Calcular un descuento en el supermercado, dividir una cuenta, estimar cuánto dura un viaje o comparar precios resulta mucho más interesante que una hoja llena de operaciones. No dar la respuesta de inmediato. Cuando un niño dice “no sé”, vale la pena preguntarle primero qué sabe hasta ahora o qué intentaría. Pensar también toma tiempo. Pedirles que expliquen lo que aprendieron. Si un niño puede contar algo con sus propias palabras, ordenarlo y responder preguntas, entiende mucho más que si repite una respuesta de memoria. Usar la inteligencia artificial para desarrollar criterio. De acuerdo con PISA 2025, el 56 % de los estudiantes colombianos usa chatbots de IA para aprender cada semana. Más que prohibirlos, conviene revisar juntos las respuestas y preguntarse cómo saber si lo que dicen es cierto. Leer cosas que les interesen. Una noticia, la biografía de alguien que admiran o un artículo sobre fútbol, ciencia o videojuegos también sirven para comprender, comparar y hacer preguntas. Cambiar la forma de hablar de los errores. Preguntar “¿Qué aprendiste de ese error?” en vez de “¿Por qué te equivocaste?” ayuda a desarrollar la metacognición, una habilidad que la investigación educativa relaciona con mejores resultados en lectura y matemáticas. Escucharlos. Los hijos suelen tener más para decir de lo que los adultos alcanzamos a notar.

Aprender a preguntar

Ramírez insiste en que la curiosidad de los niños colombianos ya existe y que el reto es aprovecharla. “No tenemos que fabricar curiosidad en nuestros niños: ya la tienen. Nuestra responsabilidad es dejar de desperdiciarla. Educar no es llenarles la cabeza de respuestas: debería enseñarles a usarla para hacer mejores preguntas, comprender el mundo y encontrar su propia manera de transformarlo”.

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Cerrar la brecha que muestra PISA le corresponde a todo el sistema educativo, y ningún colegio puede hacerlo solo. Aun así, los 150 estudiantes que eligieron más matemáticas por decisión propia demuestran que, cuando se les da la oportunidad, los jóvenes quieren razonar, preguntar y tener algo propio que decir.