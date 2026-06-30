¿Cuándo es el siguiente festivo en Colombia? Calendario oficial de festivos en julio 2026

Después del puente festivo de San Pedro y San Pablo, muchos colombianos comenzaron a preguntarse cuándo volverán a tener un fin de semana largo para programar viajes, descansar o realizar actividades familiares. Para alegría de la gente, este mes será uno de los meses con más oportunidades para hacerlo, ya que el calendario oficial contempla dos puentes festivos.

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El próximo festivo en Colombia será el lunes 13 de julio, fecha en la que se conmemorará el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Aunque la celebración religiosa corresponde al 9 de julio, este año el descanso se trasladará al lunes siguiente en aplicación de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que permite mover algunos festivos para favorecer los puentes. Este será el primer festivo de julio y el siguiente día de descanso obligatorio tras el puente de San Pedro y San Pablo.

Una semana después llegará el segundo festivo del mes. El lunes 20 de julio se celebrará el Día de la Independencia de Colombia, una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional, que conmemora el inicio del proceso independentista ocurrido en 1810. Este año, los colombianos contamos con suerte, ya que cayó de forma que tendremos un puente festivo poco común.

El nuevo festivo será el 9 de julio, pero si cae entre semana, se trasladará al siguiente lunes. Foto: Gemini

La incorporación del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá al calendario nacional hizo que este año el país sumara un nuevo festivo oficial, aumentando el número total de jornadas de descanso reconocidas por la legislación colombiana.

El calendario de festivos para lo que resta de 2026 continuará de la siguiente manera:

Lunes 13 de julio: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.

Lunes 12 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural (Día de la Raza).

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

La mayoría de estos festivos se benefician de la Ley Emiliani, que traslada determinadas celebraciones al lunes para conformar puentes festivos. Sin embargo, fechas de carácter cívico como el Día de la Independencia o la Batalla de Boyacá conservan el día en que se conmemoran cuando coinciden con su fecha oficial.

La movilidad es uno de los dolores de cabeza más grandes durante los puentes festivos. Foto: Aymer Andrés Alvarez

Para el último puente se dio la movilización de más de 1.700.000 vehículos en el país, dando muestra de un alto tráfico de personas y de la economía.