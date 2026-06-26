Para muchas familias bogotanas, encontrar un colegio oficial que ofrezca una formación sólida en inglés puede marcar la diferencia en el futuro académico de sus hijos.

La capital cuenta con 21 instituciones distritales que integran la red BEMNET, una estrategia de educación bilingüe de la Secretaría de Educación.

Entre ellas, seis planteles se destacan por su trayectoria dentro del modelo y por el fortalecimiento que ofrecen en la enseñanza de una segunda lengua.

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¿Cuáles son los colegios públicos bilingües más destacados de Bogotá?

Los colegios que han sido reconocidos como referentes de la red BEMNET son:

Colegio Carlo Federici – Localidad de Fontibón.

Colegio La Felicidad – Localidad de Fontibón.

Colegio Aníbal Fernández de Soto – Localidad de Suba.

Colegio San José de Castilla – Localidad de Kennedy.

Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Localidad de Engativá.

Colegio José Manuel Restrepo – Localidad de Puente Aranda.

Estas instituciones hacen parte de una red de 21 colegios oficiales que implementan el Modelo Educativo Bilingüe (MEB), conocido actualmente como BEMNET (Bilingual Education Model Network).

Su objetivo es fortalecer las competencias comunicativas en inglés y ofrecer a los estudiantes herramientas que les permitan acceder a mayores oportunidades en la educación superior y en el mercado laboral.

Aunque la red BEMNET fue creada oficialmente en 2019, el Modelo Educativo Bilingüe comenzó a desarrollarse en Bogotá desde 2008.

Desde entonces, la Secretaría de Educación ha fortalecido la estrategia mediante el acompañamiento a docentes, el intercambio de experiencias entre instituciones y la implementación de metodologías enfocadas en el aprendizaje activo del idioma.

Así se vive el bilingüismo en estos colegios

El programa va más allá de aumentar las horas de inglés.

La apuesta consiste en integrar la segunda lengua a diferentes espacios de la vida escolar mediante proyectos interdisciplinarios, actividades culturales, señalización bilingüe y experiencias de aprendizaje.

Lo anterior les permitirá a los estudiantes utilizar el idioma en contextos reales.

Para alcanzar ese propósito, los colegios de la red se clasifican en tres niveles de implementación: tipologías A, B y C.

Cada una establece una intensidad horaria diferente y un mayor grado de integración del inglés con otras áreas del conocimiento.

En los niveles más avanzados, algunas asignaturas incorporan metodologías como el aprendizaje integrado de contenidos y lengua (CLIL).

Los estudiantes pueden recibir hasta 15 horas semanales de formación en inglés durante la secundaria.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el modelo también busca desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas,

Estas competencias son consideradas fundamentales para la formación integral de los estudiantes.

Actualmente, la red BEMNET está conformada por 21 instituciones educativas distritales distribuidas en distintas localidades de Bogotá.

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Además del inglés, el Plan Distrital de Bilingüismo impulsa iniciativas para fortalecer el aprendizaje del francés y, desde 2021, amplió el acompañamiento a instituciones rurales interesadas en desarrollar proyectos de educación bilingüe.

Las familias interesadas en acceder a alguno de estos colegios pueden postularse durante el proceso anual de matrículas de la Secretaría de Educación de Bogotá.

La entidad asigna los cupos disponibles en las instituciones oficiales, de acuerdo con el calendario establecido para cada vigencia.