Distrito abrió 10.000 cupos para becas estudiantiles: estos son los programas y ayudas

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), oficializó los criterios para aspirar al programa social Jóvenes a la E.

Oportunidades internacionales para mujeres en ciencia, tecnología y liderazgo social con convocatorias activas en 2026

Esta iniciativa pública busca facilitar el acceso de la población juvenil de la capital a programas de educación universitaria, formación técnica y capacitación laboral. El proyecto enfoca sus recursos en mejorar los índices de empleabilidad y mitigar las brechas de equidad en la ciudad.

Ella es Mariana Tafur, la estudiante vallenata con el puntaje más alto del Icfes y una beca en Medicina

Desde el martes 1 hasta el martes 7 de julio estarán abiertas las convocatorias para aspirar a 10.000 becas en diferentes programas.

Criterios de focalización y beneficios económicos del programa

El programa dirige su atención a ciudadanos residentes en Bogotá de hasta 28 años que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

La cobertura incluye a egresados de colegios públicos y privados, así como a sectores prioritarios como víctimas del conflicto armado, minorías étnicas y personas con discapacidad. La selección de los beneficiarios se realiza de manera virtual mediante un sistema de puntuación técnica alojado en la plataforma SICORE de la entidad.

Respecto a los beneficios, la iniciativa estatal asume el costo de la matrícula en las instituciones aliadas, alcanzando una cobertura total en la mayoría de los programas ofertados.

Miles de alumnos podrán acceder a las aulas de clase. Foto: Getty Images

Asimismo, en convenio con la Secretaría Distrital de Integración Social, se asignan transferencias monetarias condicionadas como apoyo de sostenimiento para gastos de transporte y alimentación. Con este componente económico, las autoridades distritales buscan disminuir los niveles de deserción en las aulas.

Distribución de la oferta académica por localidades

La distribución de los cupos se divide según el origen residencial de los postulantes debido a la procedencia de los recursos de financiación.

Los jóvenes que habitan en 17 localidades específicas, como Kennedy, Suba, Engativá y Usaquén, disponen de acceso a la totalidad de la oferta financiada conjuntamente con los Fondos de Desarrollo Local. Para este grupo, la plataforma institucional dispone del listado completo de entidades técnicas y programas profesionales disponibles.

La iniciativa ofrece estudiar de forma remota. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, los residentes de las localidades de Bosa, Tunjuelito y Ciudad Bolívar acceden a una oferta restringida, financiada exclusivamente con el presupuesto central de la Agencia Atenea.

En este sector, los aspirantes pueden postularse a programas técnicos específicos en instituciones como el Instituto Tecnisistemas, el Politécnico Internacional, Kuepa y la Universidad de la Sabana. Los planes de estudio habilitados abarcan áreas de contabilidad, cocina, enfermería, primera infancia y desarrollo de software.

Vinculación entre los sectores educativo y productivo

La Agencia Atenea actúa como el organismo administrador de las políticas de educación postmedia, ciencia y tecnología en el distrito capital. La entidad coordina sus mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico para diseñar programas académicos adaptados a las necesidades reales de contratación de las empresas.

De esta manera, se prioriza la enseñanza de habilidades digitales, bilingüismo y servicios turísticos. Adicionalmente, el organismo gestiona becas de investigación científica para solucionar desafíos urbanos de la ciudad.