Educación

Colombia entró al top: las mejores universidades de Latinoamérica para estudiar en 2027, según la QS

La firma británica compartió los resultados de su más reciente investigación.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de julio de 2026 a las 10:56 a. m.
Dos universidades colombianas están el top 10 de las mejores instituciones de Latinoamérica.
Dos universidades colombianas están el top 10 de las mejores instituciones de Latinoamérica. Foto: Getty Images / Logo Quacquarelli Symonds

Elegir la universidad en la que se llevarán a cabo los estudios superiores es una de las decisiones más importantes para quienes están próximos a iniciar su formación profesional. Para orientar ese proceso, cada año diferentes organizaciones publican clasificaciones que evalúan el desempeño de las instituciones educativas en aspectos como la calidad académica, la investigación, la reputación y la proyección internacional.

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Una de las más reconocidas es la elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS), que recientemente dio a conocer la edición 2027 de su QS World University Rankings.

El listado reúne a 1.504 universidades de todo el mundo, incluidas 98 instituciones que ingresan por primera vez a la lista, lo que refleja el crecimiento y la evolución de las universidades.

La firma Quacquarelli Symonds compartió los resultados de su última investigación.
La firma Quacquarelli Symonds compartió los resultados de su última investigación. Foto: Getty Images

De acuerdo con QS, la clasificación de este año muestra que las universidades que tradicionalmente ocupan los primeros lugares a nivel mundial mantienen posiciones estables.

En el caso de América Latina, la presencia de las universidades se mantiene estable dentro del ranking global. Varias instituciones lograron ubicarse entre las 600 mejores del mundo, consolidando su reconocimiento internacional y demostrando el crecimiento que han tenido en diferentes áreas de evaluación.

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Colombia logró hacerse un espacio entre las instituciones mejor calificadas de América Latina. La Universidad de los Andes se convirtió en la universidad colombiana con mejor desempeño en el ranking, al ocupar el puesto 233 a nivel mundial, lo que le permitió ingresar al grupo de las diez mejores de la región.

Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia también apareció dentro del listado latinoamericano, ubicándose en la posición 293 del ranking global. Con este resultado, el país cuenta con dos instituciones entre las más destacadas de América Latina según la evaluación de QS.

La Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional hace parte del 'top 10' de universidades de Latinoamérica.
La Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional hace parte del 'top 10' de universidades de Latinoamérica. Foto: Captura Quacquarelli Symonds

Las diez universidades latinoamericanas mejor ubicadas en el QS World University Rankings 2027 son:

  1. Universidad de Buenos Aires (Argentina) — Puesto 84.
  2. Pontificia Universidad Católica de Chile — Puesto 119.
  3. Universidade de São Paulo (Brasil) — Puesto 133.
  4. Universidad Nacional Autónoma de México (México) — Puesto 145.
  5. Universidad de Chile — Puesto 185.
  6. Tecnológico de Monterrey (México) — Puesto 188.
  7. Universidad de los Andes (Colombia) — Puesto 233.
  8. Universidade Estadual de Campinas (Brasil) — Puesto 277.
  9. Universidad Nacional de Colombia — Puesto 293.
  10. Pontificia Universidad Católica del Perú — Puesto 357.