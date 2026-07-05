Estudie cocina, administración y mercadeo gratis: abren becas en Bogotá para jóvenes que quieran hacer carreras técnicas

Cada vez son más los jóvenes que buscan nuevas oportunidades en el país en materia educativa. Esto en medio de un escenario de alta dificultad dadas las matrículas elevadas en universidades privadas y los obstáculos para aprobar exámenes en las universidades públicas.

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Recientemente se conoció sobre una nueva oportunidad que tendrían miles de jóvenes. La Agencia Atenea abrió una nueva convocatoria de becas para que jóvenes de Bogotá, entre los 14 y los 28 años, accedan a este tipo de programas, que son gratuitos en su totalidad.

La Agencia Atenea abrió una nueva convocatoria de becas gratuitas. Conozca quiénes pueden postularse y cómo inscribirse. Foto: Edwin - stock.adobe.com

Una de las virtudes de esta convocatoria es que los beneficiarios podrán estudiar en instituciones como lo son FEE Estudio, Tecnisistemas, Universidad La Sabana y Kuepa.

Además, es importante que sepa que entre los cursos disponibles están los de tecnología, mercadeo, auxiliar de enfermería, cocina, administración y atención integral a la primera infancia.

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Las becas están dirigidas especialmente para jóvenes bachilleres residentes en Bogotá, quienes deben cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Esta convocatoria además permite acceder a apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación para facilitar su inserción en el mercado laboral, a través de la estrategia de ‘Jóvenes con Oportunidades’, que es impulsada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Tecnología, cocina, mercadeo, enfermería y más: estas son algunas de las opciones disponibles en la nueva convocatoria de becas. Foto: Getty Images

Respecto a las inscripciones, estas estarán habilitadas desde el 1 y hasta el 7 de julio. La oferta será posible gracias al trabajo conjunto de la Agencia Atenea y la Secretaría Distrital de Gobierno, además de los Fondos de Desarrollo Local, que destinan recursos para acercar más oportunidades de formación a las y los jóvenes de la ciudad.

Así puede inscribirse a la convocatoria:

Ingresar a la plataforma y registrarse con un nuevo usuario y contraseña o, si ya tiene una cuenta, iniciar sesión con sus datos de acceso.

Completar o actualizar la información de la Hoja de Vida, adjuntar la documentación requerida y confirmar el registro una vez esté toda la información diligenciada.

Acceder al módulo de inscripciones, buscar la convocatoria “Jóvenes a la E – EFT 4” y seleccionar hasta tres programas académicos de interés.

Revisar cuidadosamente los datos suministrados y enviar la inscripción para finalizar el proceso.

La Agencia Atenea invita a los jóvenes de Bogotá a postularse a esta convocatoria, que brinda acceso a formación gratuita, fortalece las competencias para el empleo y promueve el desarrollo de sus proyectos de vida.

Si tiene entre 14 y 28 años y vive en Bogotá, esta convocatoria podría darle acceso a formación gratuita y apoyos para ingresar al mercado laboral. Foto: 123RF