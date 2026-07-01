Sena ofrece cursos virtuales gratuitos dirigidos a las mujeres: así puede inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) señaló este miércoles, 1 de julio, que tiene a disposición de las mujeres una oferta de formación complementaria virtual, gratuita y flexible disponible durante todo el año, con el propósito de fortalecer sus competencias digitales.

“En el Sena avanzamos con determinación hacia el cierre de brechas de género en el sector tecnológico. La estrategia Mujeres Digitales promueve el acceso de las mujeres a procesos de formación virtual en áreas digitales, fortaleciendo sus capacidades y su participación en el ecosistema tecnológico del país”, afirmó Deisy Pulido, vocera de Mujeres Digitales.

En ese sentido, las aprendices, egresadas del Sena y mujeres en general pueden acceder a cursos cortos virtuales en áreas estratégicas para la transformación digital, entre ellos:

• Visualización de datos: análisis exploratorio con Python y gestión de bases de datos.

• Seguridad digital: diagnóstico en ciberseguridad y gestión de activos digitales.

• Programación y diseño web: desarrollo de software en Java y aseguramiento de la calidad.

• Gestión TI y Cuarta Revolución Industrial: inteligencia artificial, realidad virtual y protección de datos.

• Competencias digitales transversales: herramientas ofimáticas avanzadas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aplicadas a la productividad.

Python, ciberseguridad e inteligencia artificial son algunas de las temáticas de la oferta de formación. Foto: Composición Semana) Universidad Externado de Colombia/ Getty Images/ SENA

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¿Cómo inscribirse?

Las interesadas pueden acceder a la oferta de formación siguiendo estos pasos:

● Ingresar a la plataforma zajuna.sena.edu.co.

● Seleccionar la opción “Cursos Cortos”.

● Buscar el programa o curso digital de interés.

● Hacer clic sobre el programa seleccionado para ser redirigida a la plataforma Betowa.

● Ingresar con usuario y contraseña o realizar el registro correspondiente.

● Verificar el correo electrónico registrado para recibir la información de acceso al curso.

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“A través de estos procesos de formación, las participantes fortalecen habilidades altamente demandadas por el mercado laboral y obtienen una certificación que valida sus competencias. Esto les permite ampliar sus oportunidades de vinculación laboral en sectores estratégicos, mejorar sus ingresos y contribuir a su estabilidad económica y crecimiento profesional”, señaló la entidad.

Y agregó: “Con la estrategia Mujeres Digitales, el Sena reafirma su compromiso con la inclusión, la equidad de género y la formación de talento humano para responder a los retos de la transformación digital en Colombia”.