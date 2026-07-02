Poner nota ya no es tan fácil: el nuevo dilema de los profesores frente a la IA

Durante décadas, los sistemas educativos partieron de una idea relativamente simple: si un estudiante lograba escribir un ensayo, resolver un examen o desarrollar un trabajo académico, era porque había aprendido. Hoy esa lógica está cambiando.

Con un celular o un computador, cualquiera puede producir en segundos textos argumentativos, análisis complejos e incluso proyectos completos con un nivel de redacción avanzado. La velocidad con la que estas herramientas se expandieron explica parte de la preocupación: ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios apenas dos meses después de su lanzamiento, convirtiéndose en una de las tecnologías de crecimiento más rápido de la historia.

Pero mientras gran parte de la conversación pública se concentra en si los estudiantes “hacen trampa” usando inteligencia artificial, el verdadero desafío se está trasladando a los docentes. ¿Cómo evaluar el aprendizaje real cuando una plataforma puede resolver tareas en cuestión de segundos? ¿Cómo distinguir entre comprensión auténtica y asistencia tecnológica?

Distintos estudios internacionales muestran que entre el 60 % y el 80 % de estudiantes universitarios en Estados Unidos y Europa ya utilizan herramientas de IA generativa para resumir lecturas, preparar evaluaciones, escribir textos o desarrollar trabajos académicos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advirtió recientemente sobre la necesidad urgente de preparar a los sistemas educativos frente al impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza.

A través de su Marco de Competencias en IA para Docentes, el organismo insiste en que los profesores deben desarrollar nuevas capacidades pedagógicas, éticas y tecnológicas para enfrentar esta transición.

Por eso muchas instituciones educativas están empezando a transformar sus métodos de evaluación. Cada vez son más frecuentes las sustentaciones orales, ejercicios en tiempo real, seguimientos por etapas, análisis de procesos y actividades aplicadas que buscan medir razonamiento, criterio y comprensión más allá del resultado final.

En países como Reino Unido y Australia, algunas universidades han retomado parcialmente evaluaciones escritas a mano y pruebas presenciales para reducir la dependencia de herramientas automatizadas y verificar procesos reales de aprendizaje.

Mientras la inteligencia artificial facilita producir respuestas, el sistema educativo empieza a valorar más la capacidad de formular preguntas, interpretar contextos, conectar ideas, argumentar y desarrollar pensamiento crítico.

En Colombia, el interés por este debate ha crecido aceleradamente. El programa Tecnologías para Aprender —antes Computadores para Educar— tuvo que ampliar recientemente su convocatoria nacional de formación en inteligencia artificial para docentes y directivos, luego de recibir más de 5.000 inscripciones provenientes de 760 municipios del país.

“El desafío no es prohibir estas herramientas, sino entender cómo transforman la manera en que enseñamos, aprendemos y evaluamos”, explica Eduardo Behrentz, rector de Unigermana, una institución que ya empezó a implementar lineamientos internos para responder a esta transformación.

“Emitimos recientemente una política institucional sobre inteligencia artificial que incorpora varias de las recomendaciones planteadas por la UNESCO, especialmente en temas relacionados con ética, supervisión humana, pensamiento crítico y acompañamiento docente”, señala.

La discusión también empieza a conectarse con el futuro del trabajo. El Foro Económico Mundial ha advertido que habilidades como pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas complejos y capacidad analítica estarán entre las más demandadas hacia 2030, precisamente las capacidades que hoy el sistema educativo empieza a reconsiderar frente al avance de la inteligencia artificial.

La irrupción de la inteligencia artificial está obligando a replantear una pregunta que parecía resuelta: ¿qué significa realmente aprender? Y quizá la respuesta se acerque cada vez más a pensar críticamente, interpretar, crear, argumentar y tomar decisiones.