Tribunal Superior rechazó la medida que buscaba suspender la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la medida cautelar que buscaba suspender la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta que se celebrará el próximo domingo 21 de junio.

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Con ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, el Tribunal considera que no se cumplen los requisitos para avalar la medida cautelar.

La Sala Penal admitió para su estudio la acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

⚖️ El Tribunal Superior de Bogotá negó la medida provisional que buscaba suspender la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella para la segunda vuelta y admitió la tutela contra el CNE y la Registraduría. 🔽🔽 pic.twitter.com/27AapNcB24 — Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) June 18, 2026

En la tutela, presentada por un ciudadano identificado como Daniel Felipe Villa Duarte se cuestionaba el hecho que Abelardo de la Espriella contara con una ciudadanía estadounidense.

En su posición, esto no era compatible con las funciones soberanas.

“Conforme a lo expuesto, atendiendo la excepcionalidad de las medidas provisionales y la carencia de razones suficientes, se advierte que en el presente asunto se hace necesaria la recolección de más elementos de juicio para tomar una decisión frente a las pretensiones que alega el actor”, respondió el Tribunal.

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“Aunando a que conceder el decreto de la medida sería tanto como anticipar el fallo de tutela sin agotar el trámite previsto por el legislador, en el que se deben analizar tanto lo expuesto y acreditado en la demanda de tutela, como los informes y las pruebas (...) que se llegaran a aportar por los accionados, respecto de la situación litigiosa”, añadió.

Por esto, se señaló que la discusión sobre la “naturalización estadounidense (...) presentada por el candidato presidencial” “es o no compatible con el juramento presidencial del artículo 192 de la Constitución Política y con el ejercicio de las funciones soberanas”.

En días anteriores, el Consejo de Estado emitió un pronunciamiento frente a un cuestionamiento sobre las nacionalidades con las que cuenta el candidato a la Presidencia.

Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial, celebrada el pasado 31 de mayo, con cerca de 10′351.000 votos, lo que representó el 43,73 por ciento de la votación válida.

Los registros indican que superó por 667.672 votos a Iván Cepeda, quein obtuvo cerca de 9′683.000 votos.