Abelardo de la Espriella arremete contra Petro por ofensiva en Magdalena y La Guajira: “Es una pelea entre bandidos”

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella lanzó una dura acusación contra el presidente Gustavo Petro y cuestionó la reciente ofensiva militar contra grupos armados ilegales en Magdalena y La Guajira.

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A través de un video publicado en su cuenta de X, dirigido a los habitantes de la región Caribe, De la Espriella aseguró que estructuras criminales como los Pachenka, los JJ y otras organizaciones delincuenciales habrían operado con amplios márgenes de impunidad durante el actual Gobierno.

Según el candidato, estos grupos lograron consolidar el control de economías ilegales y corredores estratégicos del narcotráfico, sin una respuesta contundente por parte del Estado.

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La controversia surgió después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente el significado de una obra artística exhibida en la residencia de Abelardo de la Espriella. Foto: Montaje El País

“Los Pachenka, los JJ y otros grupos criminales disfrutaron de casi cuatro años de impunidad y complicidad en el Gobierno de Gustavo Petro”, afirmó el candidato presidencial, quien también sostuvo que la Fuerza Pública fue limitada en su capacidad de acción para perseguir a estas estructuras.

De la Espriella vinculó la situación de orden público que atraviesan Magdalena y La Guajira con la recta final de la campaña presidencial.

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Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Campaña de Abelardo de la Espriella/Colprensa.

En su declaración, aseguró que la ofensiva militar ordenada por el Gobierno ocurre únicamente después de que esos grupos armados supuestamente dejaran de respaldar políticamente al candidato Iván Cepeda, a quien ha señalado reiteradamente como el continuador del proyecto político del petrismo.

“Por primera vez en su gobierno, el indigno Gustavo Petro ordenó una ofensiva militar en contra de estos grupos delincuenciales, justo a una semana de las elecciones presidenciales”, manifestó.

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Disidencias de las Farc, Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra son algunos de los grupos armados que ejercen presión violenta sobre los humildes campesinos en varias regiones del país. Hay temor en la comunidad. Foto: ACS

El candidato fue más allá y calificó la situación como una confrontación entre sectores criminales. “Esto es en realidad una pelea entre bandidos, Petro y Cepeda contra las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, dijo, al referirse a los bloqueos y afectaciones que se han registrado en los últimos días en varias zonas de Magdalena y La Guajira.

En medio de sus críticas, De la Espriella aprovechó para reforzar uno de los principales mensajes de su campaña: la recuperación de la seguridad.

Grupos armados. Foto: AFP

El aspirante sostuvo que, de llegar a la Casa de Nariño, impulsará una política de mano dura contra los grupos armados ilegales y prometió devolver la tranquilidad a los territorios afectados por la violencia.

Finalmente, envió un mensaje a los ciudadanos de Magdalena y La Guajira para que participen en la jornada electoral del próximo 21 de junio.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante su intervención ante miles de simpatizantes en Buga, donde basó su discurso en la construcción de la “Patria Milagro”. Foto: Bernardo Peña / El País

“Resistan y salgan a votar. Pónganle la raya al Tigre, les voy a devolver la seguridad y la tranquilidad”, expresó, insistiendo en que las elecciones representan una decisión clave para el futuro político y de seguridad del país.