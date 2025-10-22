El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó el martes el avance del megaproyecto la nueva calle 13, una de las obras más ambiciosas de infraestructura vial en el occidente de la capital, y anunció la apertura de licitación para los tramos 3, 4, 5 y 6, cuya inversión supera los 2,4 billones de pesos entre obra e interventoría.

Así será la nueva calle 13 de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

El proyecto busca transformar por completo la conexión entre Bogotá y el occidente del país, al mejorar la movilidad, reducir el impacto ambiental y priorizar espacios seguros para peatones y ciclistas.

En total, la nueva calle 13 tendrá 11,62 kilómetros de extensión, con carriles exclusivos para TransMilenio, ocho carriles para tráfico mixto, 13 estaciones sencillas, una estación cabecera, 22,9 kilómetros de ciclorruta y más de 510.000 metros cuadrados de espacio público, de los cuales cerca de 200 mil serán zonas verdes.

Galán destacó que esta obra beneficiará directamente a 1,6 millones de personas y atenderá una demanda de 200.000 pasajeros diarios en transporte público. “Será un corredor estratégico que cambiará la relación de Bogotá con su entorno”, afirmó.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) explicó que los nuevos tramos conectarán desde la carrera 69F hasta el límite occidental del Distrito, completando así la conexión con los dos primeros tramos, actualmente en ejecución.

El director del IDU, Orlando Molano, recordó que en la administración anterior varias licitaciones fueron declaradas desiertas. “Revisamos los pliegos, ajustamos precios y condiciones para garantizar la participación de oferentes y la ejecución oportuna”, indicó.

El cronograma proyecta adjudicar los contratos antes de finalizar 2025, iniciar la preconstrucción en el primer trimestre de 2026 y comenzar las obras en el segundo semestre de 2027, con entrega final en 2030.