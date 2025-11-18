Suscribirse

Así se verá el puente más largo de toda la historia de Bogotá: tendrá 363 metros de largo

La construcción alcanzó el 64,89 por ciento de ejecución al 3 de noviembre. Cuando la administración Galán la recibió tenía un avance de apenas 11,23 por ciento.

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 11:57 p. m.
Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad. | Foto: IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) mostró esta semana nuevos avances en una de las obras clave para la movilidad del norte de Bogotá: el puente de la calle 153 sobre la Autopista Norte, correspondiente al proyecto de valorización 724 de 2018.

Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad. | Foto: IDU

El director del IDU, Orlando Molano, encabezó la inspección técnica y confirmó que la construcción alcanzó el 64,89 por ciento de ejecución al 3 de noviembre, un salto considerable si se tiene en cuenta que el 1 de enero de 2024, cuando la administración de Carlos Fernando Galán recibió la obra, el avance era apenas del 11,23 por ciento.

El puente permitirá la conexión directa de la avenida La Sirena (calle 153) entre la carrera Séptima y la avenida Boyacá, abriendo una alternativa de circulación oriente–occidente en un corredor históricamente congestionado.

Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad. | Foto: IDU

Además, gracias a sus orejas viales, mejorará el acceso hacia el norte y el sur por la Autonorte, reduciendo tiempos de desplazamiento y redistribuyendo el tráfico que hoy se concentra en intersecciones críticas.

La estructura completa tendrá 363 metros de longitud, incluidos sus aproches, y un ancho de 20,45 metros. Contará con tres carriles vehiculares y uno de incorporación, además de cinco metros destinados a peatones y ciclistas. La obra también incorpora una ciclorruta de 0,45 kilómetros y 5.198 metros cuadrados de espacio público renovado.

Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad. | Foto: IDU

Entre los hitos ya cumplidos, el IDU destacó la fundida del tablero, es decir, la losa por donde circularán los vehículos, y la instalación de las 31 vigas longitudinales postensadas, distribuidas en los siete ejes del puente.

Actualmente avanzan la conformación del espacio público y la instalación de redes secas en ambos costados; la construcción del espacio público y del muro en los conectantes noroccidental y nororiental; la instalación de geobloques en los aproches y en la oreja occidental; y el vaciado del concreto faltante en la cimentación de la oreja oriental.

Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad. | Foto: IDU

El IDU proyecta que, con este ritmo, el nuevo puente se convertirá en uno de los hitos de infraestructura entregados por la administración Galán.

