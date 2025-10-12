Este domingo, 12 de octubre, se realizó la implosión controlada de los puentes que conforman la intersección de Puente Aranda, donde confluyen la avenida de Las Américas, la calle 13, la calle Sexta y la carrera 50.

El hecho fue transmitido en vivo por las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

De acuerdo con la Alcaldía, la acción se desarrolló sin incidentes y bajo condiciones seguras.

Este es el momento exacto en que se implosionó el puente de la calle 13 con avenida Américas. La construcción de la nueva estructura tardará cerca de año y medio. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/5HCjAcSYSx — Revista Semana (@RevistaSemana) October 12, 2025

El alcalde Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, destacaron que esta acción marcará el inicio de la construcción de la nueva calle 13.

“La transformación de Bogotá no para. Estamos en un punto clave de lo que será la nueva calle 13. La implosión permitirá reducir el tiempo de obra; si lo hacíamos con demolición convencional, nos iba a tomar un año más”, señaló Galán.

Es la primera vez que en la capital se implosiona un puente vehicular de estas dimensiones. Para ello, se ejecutaron más de 4.550 perforaciones en los tableros y columnas donde se instalará indugel, un gel industrial diseñado para detonaciones controladas.

La implosión tuvo un retraso de poco más de 40 minutos por un procedimiento de seguridad y el retiro del material tomará dos meses. En total, se reutilizarán 7.900 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición.

De acuerdo con Nicolás Jaramillo, presidente de Conconcreto, la demolición se llevó a cabo mediante una técnica especializada y segura. Este procedimiento permitirá habilitar un frente de obra más amplio y acelerar el avance constructivo, minimizando riesgos y optimizando tiempos. "Todo el material resultante será reutilizado, en línea con nuestro compromiso de reducir el impacto ambiental”, dijo.

Plan de Manejo de Tránsito

Durante este fin de semana, se pondrá en marcha un Plan de Manejo de Tránsito que comenzó el sábado 11 de octubre a las 11:30 p. m. y se extenderá hasta el martes 14 de octubre a las 4:00 a. m.

En ese periodo, permanecerán cerradas varias vías principales: la Avenida Las Américas entre las carreras 53F y 45, la avenida calle 13 entre las carreras 54 y 43, la carrera 50 entre las calles 17 y la Transversal 49, así como la avenida Calle 6 desde la Carrera 47.

Además, las ciclorrutas ubicadas en esta zona también estarán inhabilitadas durante la ejecución del plan.

Por otro lado, TransMilenio tendrá los siguientes cierres:

● Estación Distrito Grafiti: cierra de 5:00 a. m. a 2:00 p. m.

● Estación Puente Aranda: cierra de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.