Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

El IDU anunció el levantamiento de la infraestructura que mejorará la movilidad entre María Paz y Corabastos.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 4:36 p. m.
Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá Foto: IDU

Bogotá dio inicio a la construcción de un nuevo puente vehicular en el sector de Corabastos–María Paz, una de las zonas con mayor presión de tráfico en el suroccidente de la ciudad.

IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá
Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá. Foto: IDU

La obra, liderada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), busca mejorar la movilidad en la intersección de la avenida Agoberto Mejía (carrera 80) con la diagonal 2, punto estratégico para el tránsito que conecta la avenida Las Américas con el sur de la capital.

El proyecto beneficiará directamente a más de 300.000 personas de barrios como María Paz, El Amparo y Patio Bonito, así como a miles de conductores que diariamente se desplazan hacia localidades como Kennedy y Bosa.

Así se verá nuevo puente en el norte de Bogotá: tendrá 363 metros de largo

De acuerdo con el IDU, por este cruce circulan en promedio más de 20.000 vehículos al día, lo que lo convierte en uno de los corredores más congestionados del sector comercial de Corabastos.

“Este proyecto, que debe estar terminado en el segundo semestre de 2027, va a mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos. Estamos construyendo una Bogotá del futuro, una Bogotá moderna y más conectada”, afirmó el director Molano.

Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá. Foto: IDU

La infraestructura contempla un puente de dos carriles en sentido oriente–sur, construido en concreto reforzado, con una longitud cercana a los 384 metros, un gálibo de 6,45 metros y un ancho útil de 7,40 metros.

Así será el nuevo megaproyecto de infraestructura vial de la calle 13, el más ambicioso del occidente de Bogotá
Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá. Foto: IDU

La obra tiene un valor superior a los 62.000 millones de pesos y estará a cargo del Consorcio Probogotá 17, con interventoría del Consorcio MAB Ingeniería. Su entrega está prevista para el segundo semestre de 2027.

Además del puente, el proyecto incluye la construcción de más de 5.300 metros cuadrados de espacio público, ciclorruta, retornos viales, zonas verdes y sistemas de drenaje sostenible.

Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá. Foto: IDU

En paralelo, el Distrito adelanta la intervención de 17 segmentos viales en la avenida Los Muiscas, eje clave para el tráfico pesado y comercial de la central de abastos, con el fin de mejorar la fluidez, la seguridad vial y la calidad de vida en este sector estratégico de la ciudad.

