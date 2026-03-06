Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: bloqueos en Chía y congestión en ingreso por la Autopista Norte

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Colapso en Chía por manifestantes que bloquean punto estratégico e impiden tránsito hacia Bogotá y Cajicá

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

8:23 a. m.: Congestión en la Autopista Norte por cierre de un carril ingresando a Bogotá

7:10 a. m.: Vehículo de valores varado en la localidad de Bosa

6:10 a. m.: Accidente entre dos motocicletas en Chapinero

6:00 a. m.: Pico y placa para este viernes, 6 de marzo

5:49 a. m.: Accidente entre ciclista y motociclista en Engativá

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá