Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: bloqueos en Chía y congestión en ingreso por la Autopista Norte

8:23 a. m.: Congestión en la Autopista Norte por cierre de un carril ingresando a Bogotá
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 6, 2026
[08:23 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo guía gestiona el tráfico en la Autopista Norte con calle 197, sentido Norte - Sur, debido al cierre de un carril por investigación en el punto.
🔵Ruta alterna: Carrera 7.
Se registra congestión vehicular. https://t.co/Br569W7igE pic.twitter.com/uVs0OzBpZx
7:10 a. m.: Vehículo de valores varado en la localidad de Bosa
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 6, 2026
[07:02 a.m.] #MovilidadAhora | Vehículo de valores varado en la localidad de Bosa, en la Autopista Sur con calle 63 Sur, en sentido Oriente - Occidente. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas. pic.twitter.com/CiZCJjK3uC
6:10 a. m.: Accidente entre dos motocicletas en Chapinero
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 6, 2026
[06:10 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre dos motociclistas, en la localidad de Chapinero, en la Carrera 7 con calle 39, en sentido Sur - Norte. Ambulancia y Grupo Guía en el punto. Unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/b77tMWd0qF
6:00 a. m.: Pico y placa para este viernes, 6 de marzo
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 6, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, viernes, día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/bUtBJKZVpy
5:49 a. m.: Accidente entre ciclista y motociclista en Engativá
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 6, 2026
[05:49 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre motociclista y ciclista, en la localidad de Engativá, en la carrera 114 con calle 80, sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas. pic.twitter.com/eB0zeTBk6X
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
🚖#FelizViernes | Hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 7 y 8.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 6, 2026
📣Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/ec5jskuJac