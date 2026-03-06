Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: bloqueos en Chía y congestión en ingreso por la Autopista Norte

Entérese de cómo están las principales calles de la ciudad.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 6:28 a. m.
Entérese del estado de las principales vías de la capital.
Entérese del estado de las principales vías de la capital. Foto: Guillermo Torres

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Colapso en Chía por manifestantes que bloquean punto estratégico e impiden tránsito hacia Bogotá y Cajicá

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

8:23 a. m.: Congestión en la Autopista Norte por cierre de un carril ingresando a Bogotá

7:10 a. m.: Vehículo de valores varado en la localidad de Bosa

6:10 a. m.: Accidente entre dos motocicletas en Chapinero

6:00 a. m.: Pico y placa para este viernes, 6 de marzo

5:49 a. m.: Accidente entre ciclista y motociclista en Engativá

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

Más de Vehículos

Trancón Colegios del norte de Bogotá, cercanos a Guaymaral, que son vecinos de proyectos de construcción en la zona.

Colapso en Chía por manifestantes que bloquean punto estratégico e impiden tránsito hacia Bogotá y Cajicá

Taxistas podrían recibir jugoso incentivo si optan por cambiar su carro por uno eléctrico.

¿Cuánto dinero recibirán los taxistas que se cambien a un carro eléctrico? Requisitos y beneficios de apostarle a esta tecnología

La red usaba, según la Policía, el Soat para tramitar procedimientos médicos que no tenían que ver con accidentes de tránsito. El descaro era tal que hasta gestionaban incapacidades.

¿De qué se trata la propuesta de eliminar el SOAT para las motos en Colombia?

.

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 6 de marzo de 2026: horarios y vehículos exentos

Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali este viernes, 6 de marzo: consulte la rotación para evitar multas

Los motociclistas deben cumplir con las normas de seguridad para su protección y la del resto de personas y conductores a su alrededor.

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

La presencia de humo blanco puede alertar sobre posibles problemas con el motor del carro.

Recogen firmas para exigir al Gobierno cambios en los carros que ingresan al país; México, Chile y Brasil ya lo hacen

una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.

Cuidado con la batería de los carros eléctricos: ¿es bueno mantenerla al 100 % o descargarla por completo?

Los 22 pilotos de la Fórmula Uno en 2026

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Noticias Destacadas