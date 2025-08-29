Suscribirse

Enrique Cabrales advierte sobre “dictadura tributaria” de Gustavo Petro

El monto del Presupuesto General de la Nación, presentado por el Gobierno nacional, obligaría a que se tramite una nueva reforma tributaria o un proyecto de ley de financiamiento.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 7:01 p. m.
Enrique Cabrales, congresista del Centro Democrático
Enrique Cabrales, congresista del Centro Democrático. | Foto: Cortesía

El senador Enrique Cabrales rechazó el trámite del Presupuesto General de la Nación, asegurando que el Gobierno de Gustavo Petro presentó una propuesta que es “irresponsable” desde el ámbito fiscal y advirtiendo que la iniciativa llevaría a una nueva reforma tributaria.

Las comisiones económicas del Congreso están analizando un proyecto trazado en 556 billones de pesos en los que se están contemplando que 26,3 billones de pesos de ese monto requerirían de la aprobación de una nueva reforma tributaria o un proyecto de ley de financiamiento.

Por eso, Cabrales afirmó su “rechazo al trámite de una dictadura tributaria. Por parte del Gobierno escuchamos excusas y cifras indefinidas, mientras insisten en un Presupuesto 2026 desfinanciado y negativo para el bolsillo de los colombianos“.

Contexto: Contralor general mostró vacíos del presupuesto de 2024 y lanzó advertencia sobre cuentas para 2026

La cifra trazada por el Ministerio de Hacienda es la más alta de la historia. Un ejemplo de esto es que el PGN que se discutió en 2024 para el año 2025 fue de 523 billones de pesos, lo que significa que el dato actual es 5,9 por ciento más elevado que el del año en curso.

Y no se puede olvidar que ese presupuesto estuvo desfinanciado porque traía entre sus páginas una fallida tributaria de 12 billones de pesos que no prosperó en el Congreso.

Contexto: Semana clave para el presupuesto de 2026: el Gobierno llega a la discusión sin ambiente en el Congreso

“No más despilfarro, no más improvisación. Este presupuesto no prioriza lo social ni lo productivo. Por el contrario, engorda la burocracia y profundiza los desequilibrios fiscales”, aseveró Cabrales.

El senador apuntó que el Gobierno tiene pendiente utilizar más de 300 billones de pesos del presupuesto trazado para este 2025, equivalentes al 63 por ciento del monto actual, cuestionando la baja ejecución del gasto público.

