Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la fecha en la que iniciará la discusión sobre el salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto con el que se reglamentó el de 2026, sobre los 2 millones de pesos.

“Por instrucción del presidente Gustavo Petro, he convocado este lunes, 16 de febrero, a las 10:00 a. m., en el Ministerio de Trabajo, a la comisión de concertación de políticas salariales y laborales para discutir sobre el decreto transitorio de salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, ordenado por el auto del Consejo de Estado”, dijo Sanguino.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ese decreto mantendrá las bases de la decisión inicial. Es decir, continuaría el incremento del 23 %, cerca de 2 millones de pesos.

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

En cuanto a la legitimidad del decreto que reglamentó el salario mínimo, el ministro del Trabajo describió que se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento.

“Empresarios, esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1 de enero de 2026. Hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos”, manifestó el alto funcionario.

Él insistió en que los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos. Así las cosas, cualquier interpretación debe realizarse a la luz del principio “in dubio pro operario, privilegiando la protección del trabajo, el ingreso y el bienestar de la persona trabajadora y sus familias”.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto: Semana, Colprensa

El presidente Gustavo Petro se sumó a la advertencia: “Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El Ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas”.

La interpretación del jefe de Estado es que el salario mínimo se mantiene hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia, que se mantiene hasta que ese tribunal tome una decisión de fondo.

“Pondremos unos recursos para que se aclare el auto, porque el magistrado no pone en él el texto completo de la sentencia de la Corte Constitucional, que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil del art. 53 de la Constitución nacional para determinar el salario, así que el presidente respetará esa prevalencia”, dijo Petro.