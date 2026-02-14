Política

Gustavo Petro hablará sobre la suspensión provisional del salario mínimo en alocución presidencial

Para este lunes se programó la reunión de la comisión de concertación de políticas salariales y laborales para discutir sobre el decreto transitorio.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 3:09 p. m.
El presidente de la República, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en Washington, Estados Unidos.
El presidente de la República, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en Washington, Estados Unidos. Foto: Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, realizará una alocución presidencial este domingo, 15 de febrero, a las 7 de la noche, para referirse a la suspensión provisional del Consejo de Estado al decreto del salario mínimo de 2026.

El propio ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la alocución presidencial e invitó a los colombianos a conectarse a la transmisión a través de todas las redes sociales, para escuchar la posición del Gobierno nacional frente a la suspensión del decreto por parte del alto tribunal.

El Consejo de Estado tomó la decisión de suspender el pasado viernes, provisionalmente, el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que aumentó el salario mínimo en 23 %, lo que representa un ingreso mensual para los trabajadores de $ 1.750.905.

La decisión se conoció horas más tarde de que en el despacho del magistrado Juan Camilo Morales se acumularan las 16 demandas que llegaron en la actualidad contra el acto administrativo que expidió el Gobierno Petro para dejar el salario en $ 2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte.

Gustavo Petro sorprendió al revelar la cifra real que debe tener el “salario mínimo vital”: supera los dos millones

El Consejo de Estado explicó que se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto administrativo, el cual será resuelto en la sentencia.

El alto tribunal también le ordenó al gobierno del presidente Petro que, en un plazo de ocho días calendario, expida y publique un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje del salario mínimo para 2026 y el valor total que regirá hasta que se tome una decisión de fondo sobre el decreto afectado.

El mandatario colombiano se refirió a esta decisión el mismo viernes, a través de su cuenta en la red social X, reposteando un mensaje que envió el ministro Antonio Sanguino en el que se recalcaba a los empresarios que esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente que rige desde el primero de enero.

Petro ha sido un presidente que más ha usado la figura de la emergencia económica.
Gustavo Petro ha sido el presidente que más ha usado la figura de la emergencia económica. Foto: Colprensa

El jefe de Estado reiteró: “El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo con el magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia que se mantiene hasta que el Consejo de Estado tome decisión de fondo”.

Por su parte, Sanguino anunció que este lunes, 16 de febrero, el Ministerio del Trabajo convocó a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir sobre el decreto transitorio. Indicó que se tomarán “las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas”.

Suspensión del salario mínimo 2026: 12 preguntas y respuestas para cuidar su salario y su próximo pago

Mientras que Petro aseguró que se interpondrán los recursos de ley “para que se aclare el auto, porque el magistrado no pone el texto completo de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil, del art. 53 de la Constitución Nacional, para determinar el salario”.

