China y Estados Unidos realizan maniobras militares en el Pacífico: “Sólo equivaldrá a jugar con fuego”

Las Fuerzas Armadas de China pusieron en marcha una serie de maniobras militares en zonas del Pacífico a medida que aumenta la tensión con Japón, que se ha sumado también a una serie de actividades militares con Filipinas y Estados Unidos, entre otros países.

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Un día después de haber criticado a las autoridades japonesas por participar en las citadas maniobras junto a Estados Unidos y Filipinas, Pekín ha procedido a llevar a cabo su propio despliegue con el objetivo de poner a prueba “las capacidades de las fuerzas chinas mar adentro”, tal y como ha indicado el Ejército chino en un comunicado.

Así, ha señalado que se trata de una serie de maniobras de carácter “rutinario” sin que haya “ningún objetivo o país específico” frente al que realizar este tipo de actividades, si bien el Ministerio de Defensa de Taiwán ha alertado en un comunicado de que ha detectado el portaaeronaves chino ‘Liaoning’ en el estrecho de Taiwán. Es por ello que ha afirmado que está “supervisando de cerca” los movimientos del buque.

China ha realizado ejercicios militares que tienen en alerta a la región asiática Foto: AFP-GETTY

Aunque generalmente este tipo de medidas incluyen el paso de buques chinos cerca de las islas japonesas situadas en el suroeste del país, esta es la primera vez que Pekín anuncia el paso de buques por el canal de Yokoate, situado más cerca de la isla principal japonesa, Honshu, que el estrecho de Miyako.

Miles de soldados filipinos y estadounidenses, junto a un contingente de fuerzas japonesas, iniciaron el lunes unos ejercicios militares anuales, que desencadenaron una dura advertencia de China.

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Las maniobras militares incluirán ejercicios con fuego real en el norte de Filipinas, frente al estrecho de Taiwán, así como en una provincia cercana al disputado mar de China Meridional, donde se han registrado choques entre Filipinas y China.

El ejército japonés, que aporta 1.400 soldados, utilizará un misil crucero Tipo 88 para hundir un barco al norte de Paoay, indicó el portavoz filipino, coronel Dennis Hernandez.

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) del ejército estadounidense Foto: AFP

Más de 17.000 soldados de tierra, aire y mar participarán durante 19 días en los ejercicios Balikatan (hombro a hombro), similar a la edición del año pasado, que incluyó contingentes de Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá.

“Representa una oportunidad de mostrar nuestra férrea alianza con Filipinas y demostrar nuestro compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto” dijo el portavoz estadounidense de las maniobras, coronel Robert Bunn.

Agregó que la presencia de tropas de su país es “una de las más grandes” en años, y que no se vería afectada por la guerra en Oriente Medio.

Aunque las partes insisten en que no habrá maniobras “cerca de Taiwán”, los ejercicios de defensa costera se llevarán a cabo a menos de 200 kilómetros (120 millas) de la costa sur de la isla.

Soldados estadounidenses se encuentran junto a uno de sus sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) Foto: AFP

Por ello China advirtió este lunes que Estados Unidos, Japón y Filipinas están jugando “con fuego”.

“Deseamos recordar a los países implicados que unirse ciegamente en nombre de la seguridad sólo equivaldrá a jugar con fuego, que en última instancia se volverá en contra de ellos”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

Con información de AFP y Europa Press*