El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no está contento con la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán.

En declaraciones al medio estadounidense New York Post, el mandatario dijo que no apoya la decisión de la Asamblea de Expertos de elegir al ayatolá Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre al frente de Irán y señaló que “no está contento” con el nombramiento.

Sin embargo, el presidente evitó decir si el nuevo líder iraní será considerado un objetivo militar de Washington dentro de la ofensiva contra la República Islámica, que diez días después de su inicio deja más de 1.200 muertos y miles de ataques contra instalaciones militares e infraestructuras estratégicas iraníes.

“No estoy contento con él”, dijo Trump al Post desde su club de golf Doral, cerca de Miami, cuando le preguntaron por sus planes frente al nuevo ayatolá supremo.

La Asamblea de Expertos nombró el domingo a Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, quien murió el 28 de febrero durante el inicio de la ofensiva estadounidense. En ese ataque también murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

Sobre los próximos pasos en la ofensiva contra Teherán, incluida la posibilidad de una operación terrestre, el presidente estadounidense insistió en que todavía no está “ni mucho menos cerca” de ordenar un despliegue de ese tipo.

“No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera nos hemos acercado a ello”, afirmó, después de que medios estadounidenses especularan sobre una posible operación en el terreno para controlar las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Isfahán.

Por otra parte, Irán anunció el domingo el lanzamiento de una salva de misiles contra Israel, en lo que representa el primer ataque iraní desde el nombramiento de Mojtaba Jamenei.

Los Guardianes de la Revolución expresaron rápidamente su apoyo al nuevo líder, quien asume el cargo con mucha menos experiencia que su padre.

La Guardia aseguró que está lista “para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas” de Mojtaba Jamenei.

Por su parte, el presidente estadounidense informó que tendría una conferencia de prensa este lunes por la tarde, la primera sesión formal de preguntas con periodistas desde que ordenó las operaciones militares contra Irán.

Trump señalo en su red Truth Social que la conferencia se realizará alrededor de las 4:30 p. m. —hora de Colombia— en su club de golf Doral, cerca de Miami, antes de regresar a Washington.

