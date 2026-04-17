Advierten que EE. UU. está en una “encrucijada” en su desarrollo turístico, aunque se mantiene como el mayor mercado del mundo, ¿por qué?

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) advirtió en un estudio que Estados Unidos pierde cuota de mercado, aunque se mantiene como el mayor mercado de viajes y turismo del mundo en base a datos del 2025.

En un año récord para el sector en contribución al PIB Mundial y pese a que el país norteamericano lidera esta partida -aporta 2,6 billones de dólares (2,2 billones de euros)-, la cifra de visitantes disminuyó un 5,5% con respecto a 2024, mientras que el gasto de viajeros internacionales cayó un 4,6%, hasta los 176.000 millones de dólares (149,5 millones de euros).

En este contexto, la organización internacional destaca que Estados Unidos se encuentra en “una encrucijada” en su desarrollo turístico, recomendando aumentar la inversión y la promoción del destino, además de reconstruir la demanda internacional, cambiar la percepción y garantizar que siga siendo competitivo como “destino global”.

Como país anfitrión del Mundial de fútbol 2026 este verano, desde el WTTC ve una oportunidad “significativa” e “inmediata” como promotor del país, dado que el evento atraerá alrededor de 1,24 millones de visitantes internacionales.

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No obstante, el estudio también resalta aspectos positivos de la industria turística estadounidense, como la generación de 20,4 millones de empleos en 2025, un 1,2% más, y añadió aproximadamente 242.000 nuevos puestos de trabajo, lo que supone “una señal positiva tanto para el sector como para la economía en general”.

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En contraparte, China, el segundo mercado más grande del mundo, está ganando terreno rápidamente, fiel reflejo de la fortaleza general de Asia-Pacífico, que ahora es la región de viajes y turismo de más rápido crecimiento a nivel mundial.

El PIB de la región creció un 8,2% en 2025, hasta alcanzar los 3,3 billones de dólares (2,8 billones de euros), con varios mercados que superaron el promedio mundial, liderados por Malasia (11,2%) y Filipinas (10,8%), seguidos de China (9,9%), India (7,3%) e Indonesia (7,2%).

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“Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de viajes y turismo del mundo y cuenta con una base sólida. Para no perder su posición de liderazgo, debe invertir en promover su atractivo, tanto en los mercados internacionales como durante la temporada de fútbol americano; cambiar la percepción y posicionarse como un destino acogedor; e incrementar el gasto de los visitantes internacionales, fomentando las escalas y las nuevas experiencias”, ha subrayado la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara.

Con información de Europa Press