El municipio del Tolima que tiene una ‘ciudad perdida’, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

El departamento del Tolima es un destino con mútiples encantos ubicado en la región Andina de Colombia.

Uno de sus municipios es Falán, ubicado en el norte de esta zona del país, a dos horas y 15 minutos de Ibagué y a cuatro horas y 30 minutos de Bogotá.

Uno de los principales atractivos de esta población es la ciudad perdida, uno de los destinos turísticos más desconocidos del Tolima.

Esta es una antigua construcción minera ubicada en la parte alta de la cordillera central, que usaron los colonos españoles para saquear el oro y la plata de los indígenas pijaos, los primeros pobladores del territorio, según describe la Gobernación del Tolima.

“La ciudad es una compleja infraestructura de túneles, resguardos, pasajes y muros que se construyeron durante el siglo XVIII, y según cuentan los habitantes de la zona, se conectan con la Casa de la Moneda de San Sebastián de Mariquita”, subraya la entidad.

Este es uno de los municipios que vale la pena conocer en el departamento del Tolima. Foto: Gobernación del Tolima/API

En esta mina trabajaron esclavos negros e indígenas bajo el dominio español desde la primera mitad del siglo XVIII, “cuando fue colonizada por españoles, hasta finales de la década de 1810, cuando Colombia se independizó de la corona extranjera”.

La Gobernación destaca que por esta zona del país transitaron personajes de la historia nacional como José Celestino Mutis, quien durante la Expedición Botánica (1783-1808 y 1812-1816) catalogó gran parte de la flora del país, y Simón Bolívar, el libertador.

¿Dónde ubica la ciudad perdida?

Las ruinas de la ciudad perdida se encuentran en la ronda hídrica de la quebrada Morales, a dos kilómetros del casco urbano de Falan. En esta zona fue construido un sendero ecológico con puentes artesanales en guadua, bordeando la quebrada y que permiten apreciar la naturaleza, resalta la entidad.

“Los visitantes pueden internarse en algunas de las cuevas y pasadizos rememorando las historias de esclavitud y saqueos que marcaron la época de la Conquista de América –principalmente por España y Portugal y luego por otras potencias europeas–, quienes sometieron a los pueblos originarios a su estilo de vida político y cultural", agregó la Gobernación.

¿Cómo llegar?

La entidad señala que hay que tomar la vía Mariquita-Armero Guayabal. Luego, en el corredor se encuentra un cruce llamado San Felipe. Posteriormente, se toma una vía pavimentada de 10 kilómetros de recorrido, que conduce al parque principal de Falan. Al llegar a la iglesia, se debe continuar aproximadamente 100 metros por la vía principal hasta un desvío a la izquierda, llamado calle Morales. Ese desvío lo lleva a la reserva natural Ciudad Perdida de Falan.