Turismo

El municipio del Tolima que tiene una ‘ciudad perdida’, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

Está ubicado en el norte de esta región del país.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 11:51 p. m.
Falán es uno de los destinos turísticos para visitar en Tolima.
Falán es uno de los destinos turísticos para visitar en Tolima. Foto: Foto tomada de la Gobernación del Tolima.

El departamento del Tolima es un destino con mútiples encantos ubicado en la región Andina de Colombia.

Uno de sus municipios es Falán, ubicado en el norte de esta zona del país, a dos horas y 15 minutos de Ibagué y a cuatro horas y 30 minutos de Bogotá.

Uno de los principales atractivos de esta población es la ciudad perdida, uno de los destinos turísticos más desconocidos del Tolima.

Esta es una antigua construcción minera ubicada en la parte alta de la cordillera central, que usaron los colonos españoles para saquear el oro y la plata de los indígenas pijaos, los primeros pobladores del territorio, según describe la Gobernación del Tolima.

Turismo

Estos son los encantos del corregimiento más poblado de Colombia, un destino que conjuga lo rural y lo urbano

Turismo

El municipio boyacense de clima frío y bellos paisajes, un encantador destino con casi tres siglos de historia

Turismo

El rincón del occidente antioqueño que antes se llamaba ‘Ceja Arriba’, un lugar que cada vez atrae a más turistas

Turismo

El paraíso caribeño que conquista a los amantes del ecoturismo, ideal para vivir unas vacaciones inolvidables en familia

Turismo

Aerolínea lanza descuentos especiales para viajar al Carnaval de Barranquilla y fortalece la conectividad del Caribe colombiano

Turismo

Tres pueblos del Valle del Cauca para conocer en este inicio de 2026

Turismo

Viajes baratos por Colombia en 2026: claves para ahorrar durante los puentes festivos

Turismo

Estos son los encantos del municipio del Tolima que tiene nombre de ciudad española, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

Deportes

Junior vs. Tolima, el plato fuerte de la Liga BetPlay para este domingo, 18 de enero; Santa Fe y Cali también tendrán acción

Turismo

El pueblo del Tolima que fue cuna de tres presidentes de Colombia, un destino con grandes atractivos naturales

“La ciudad es una compleja infraestructura de túneles, resguardos, pasajes y muros que se construyeron durante el siglo XVIII, y según cuentan los habitantes de la zona, se conectan con la Casa de la Moneda de San Sebastián de Mariquita”, subraya la entidad.

Falan, Tolima
Este es uno de los municipios que vale la pena conocer en el departamento del Tolima. Foto: Gobernación del Tolima/API
El pueblo del Tolima que fue cuna de tres presidentes de Colombia, un destino con grandes atractivos naturales

En esta mina trabajaron esclavos negros e indígenas bajo el dominio español desde la primera mitad del siglo XVIII, “cuando fue colonizada por españoles, hasta finales de la década de 1810, cuando Colombia se independizó de la corona extranjera”.

La Gobernación destaca que por esta zona del país transitaron personajes de la historia nacional como José Celestino Mutis, quien durante la Expedición Botánica (1783-1808 y 1812-1816) catalogó gran parte de la flora del país, y Simón Bolívar, el libertador.

¿Dónde ubica la ciudad perdida?

Las ruinas de la ciudad perdida se encuentran en la ronda hídrica de la quebrada Morales, a dos kilómetros del casco urbano de Falan. En esta zona fue construido un sendero ecológico con puentes artesanales en guadua, bordeando la quebrada y que permiten apreciar la naturaleza, resalta la entidad.

Los dos departamentos que se consolidan como destinos de descanso y naturaleza

“Los visitantes pueden internarse en algunas de las cuevas y pasadizos rememorando las historias de esclavitud y saqueos que marcaron la época de la Conquista de América –principalmente por España y Portugal y luego por otras potencias europeas–, quienes sometieron a los pueblos originarios a su estilo de vida político y cultural", agregó la Gobernación.

¿Cómo llegar?

La entidad señala que hay que tomar la vía Mariquita-Armero Guayabal. Luego, en el corredor se encuentra un cruce llamado San Felipe. Posteriormente, se toma una vía pavimentada de 10 kilómetros de recorrido, que conduce al parque principal de Falan. Al llegar a la iglesia, se debe continuar aproximadamente 100 metros por la vía principal hasta un desvío a la izquierda, llamado calle Morales. Ese desvío lo lleva a la reserva natural Ciudad Perdida de Falan.

Más de Turismo

Falán, Tolima

El municipio del Tolima que tiene una ‘ciudad perdida’, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

San Antonio de Prado, Antioquia

Estos son los encantos del corregimiento más poblado de Colombia, un destino que conjuga lo rural y lo urbano

Chita, Boyacá

El municipio boyacense de clima frío y bellos paisajes, un encantador destino con casi tres siglos de historia

Ebéjico, Antioquia

El rincón del occidente antioqueño que antes se llamaba ‘Ceja Arriba’, un lugar que cada vez atrae a más turistas

Las Bahamas

El paraíso caribeño que conquista a los amantes del ecoturismo, ideal para vivir unas vacaciones inolvidables en familia

Carnaval de Barranquilla

Aerolínea lanza descuentos especiales para viajar al Carnaval de Barranquilla y fortalece la conectividad del Caribe colombiano

Este es el municipio más frío del Valle del Cauca, conocido como el ‘pesebre y paraíso de Colombia’

Tres pueblos del Valle del Cauca para conocer en este inicio de 2026

Viajeros en Colombia

Viajes baratos por Colombia en 2026: claves para ahorrar durante los puentes festivos

Turistas en Colombia

“Parece un set de película de Avatar”: reacción de turista extranjera al ver los paisajes de Colombia en un viaje por carretera

Marinilla, Antioquia

A menos de una hora de Medellín: el municipio de Antioquia que es reconocido como ideal para el turismo religioso y cultural

Noticias Destacadas