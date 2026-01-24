Turismo

Estos son los encantos del municipio menos poblado de Antioquia, un destino reconocido por su riqueza natural

Se ubica a 136 kilómetros de Medellín.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 10:21 p. m.
Este parque es hogar de una gran variedad de orquídeas y especies animales.
Este parque es hogar de una gran variedad de orquídeas y especies animales. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Abriaquí en Antioquia

El departamento de Antioquia es uno de los destinos turísticos imperdibles de Colombia. Sus 125 municipios ofrecen hermosos paisajes, rica gastronomía, arquitectura tradicional y diversas expresiones culturales.

Un de estas poblaciones es Abriaquí, ubicada a aproximadamente 136 kilómetros de Medellín, a cuatro horas de trayecto en vehículo.

Este municipio, el menos poblado del departamento, con poco más de 2.800 habitantes, según proyecciones del Dane, tiene una buena oferta turística con diversos atractivos, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel.

“En su área rural tiene ríos propicios para la pesca. Posee zonas arqueológicas y en una parte de su jurisdicción se posa el hermoso parque nacional natural Las Orquídeas, que comparte con Urrao y Frontino, y que sirve de hábitat de especies de flora y fauna”, destaca la publicación.

Estos son los encantos del municipio menos poblado del suroeste antioqueño, un destino con historia y riqueza cultural

Por su riqueza natural y bellos paisajes, es apodado como ‘acuarela natural’ y el ‘pesebre de Antioquia’.

Historia

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia, en el siglo XVI, el territorio donde se ubica actualmente el municipio fue por primera vez recorrido por españoles que partieron desde San Sebastián de Urabá rumbo al sur del departamento.

“Años más tarde, el cacique catío Toné encabezaría la insurrección indígena contra los invasores españoles. El gobernador de la provincia de Popayán, Álvaro de Mendoza, eligió al capitán don Gaspar de Rodas, para aplastar el alzamiento de Toné y los demás caciques de la región”, subrayó la entidad.

Abriaquí, Antioquia.
El municipio está ubicado a 136 kilómetros de Medellín. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Abriaquí en Antioquia

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la parroquia Santa Cruz. Fue construida en 1914 y está ubicada en el parque principal.

Otro sitio destacado es la cascada Santa Ana. Está ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal y es reconocida como la fuente principal que suministra de agua al municipio, según dice Antioquia Travel.

El puente colgante La Herradura también es un lugar imperdible. Se encuentra ubicado sobre el río Herradura, en la vereda Timotea, y es un lugar donde “se puede disfrutar de hermosos paisajes y tener una mayor conexión con el agua”.

La capilla La Antigua es otro sitio para conocer. Está ubicada a 30 minutos de la cabecera municipal. Es considerada un “lugar de encuentro religioso” para todas las veredas aledañas al corregimiento La Antigua.

La mina Popales también se destaca como lugar para el esparcimiento. Está ubicada en la vereda Santa Teresa, a 40 minutos del municipio. Es un lugar que permite conocer el proceso artesanal del oro.

Finalmente, la Cuchilla de Morrogacho también se puede visitar. Este es un mirador natural donde se puede observar la panorámica de algunos pueblos cercanos.

