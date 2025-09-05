El encantador pueblo de Cundinamarca donde se encuentra un cuerpo de agua muy importante para la región; está dos horas de Bogotá

El departamento de Cundinamarca, uno de los más poblados del país, ofrece a sus visitantes múltiples atractivos en sus 116 municipios, los cuales a su vez están integrados en 15 provincias.

Una de ellas es la de Almeidas. En ella se encuentra el municipio de Chocontá, población ubicada a 75 kilómetros de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, el municipio es reconocido por su clima frío y sus paisajes verdes y montañosos.

“Situado en la cordillera Oriental, Chocontá cuenta con una altitud de aproximadamente 2.550 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y valles, lo que le confiere un paisaje natural impresionante y un clima frío y húmedo”, agrega la entidad.

Sobre su historia, se señala que el municipio se fundó el 6 de septiembre de 1563. Según destaca la Gobernación, la historia de esta población se remonta a la época prehispánica, cuando estaba habitada por indígenas muiscas.

El nombre Chocontá, en lengua chibcha, significa ‘labranza del aliado bueno’, según el diccionario del escritor Joaquín Acosta Ortegón.

Con la llegada de los españoles, el municipio se convirtió en un importante centro de producción agrícola y ganadera.

Los principales productos agrícolas que se producen actualmente en el municipio son la papa, el maíz y las hortalizas. Además, la ganadería tiene rol destacado, con la producción de leche y sus derivados.

Represa Ecológica del Sisga | Foto: Captura de pantalla YouTube / Prensa Alcaldía de Chocontá

Sitios de interés

La Gobernación de Cundinamarca destaca entre los principales sitiios de interés dell municipio a la represa del Sisga, sitio reconocido por sus hermosos paisajes y por generar agua para Bogotá y sus municipios vecinos.

Fue construida entre 1949 y 1951 para controlar las inundaciones en la Sabana de Bogotá y un sitio destacado para el senderismo y para pasear en bicicleta. Además, se pueden realizar actividades como el kayak.

Otro sitio relevante es el Cerro del Choque, un parque natural y ecológico. También se destacan las turísticas conocidas como las Piedras de Guangüita y los Monolitos de Hato Fiero.

Un sitio imperdible es la casa de la cultura, fundada en 1970 por los historiadores Rafael y Miguel Bernal Medina, la cual está instalada en una casa colonial remodelada bajo la dirección del pintor y escultor Luis Alberto Acuña.