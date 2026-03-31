Este es el significado de la señal de tránsito ‘PR’; es fundamental para los viajes durante la Semana Santa

Las señales de tránsito cumplen un rol importante para garantizar la seguridad y el orden en las vías. Ayudan al comportamiento de conductores, peatones y ciclistas al proporcionar información que permite prevenir accidentes y facilitar la circulación.

Entre las señales que habitualmente se observan en las carreteras del país están las PR.

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De acuerdo con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, estas señales permiten identificar un punto exacto en cualquier tramo o vía.

“Las señales postes de referencia se colocan en las vías rurales (incluye aquellas vías en entornos suburbanos y de pasos urbanos), en los puntos de referencia para informar a los usuarios de la vía su posición relativa en kilómetros en la ruta, así como la identificación de la ruta y el tramo", señala el documento.

La señal PR tiene los datos necesarios para que los conductores puedan ubicarse. Foto: YouTube Covioriente Oficial

En términos generales, estas señales indican el kilómetro exacto (número vertical) donde se encuentra, y la vía o el tramo a la que pertenece (número horizontal ubicado en la parte baja).

Las señales de PR son verdes y contienen números y letras que le permitirán tener una ubicación exacta en la carretera. Foto: Señales PR Manual de Señalización Vial

“En vías de una calzada y doble sentido de circulación se instalará alternada en el lado derecho e izquierdo, con doble tablero para que sea visible desde los dos sentidos de circulación, teniendo en cuenta que al lado derecho del sentido de avance del abscisado irán los PR pares. En vías de doble calzada, se instalarán con tablero sencillo en cada kilómetro en el costado derecho del sentido de avance”, subraya el Manual de Señalización Vial.

Las señales PR “tienen como propósito guiar a los usuarios y entregarles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. También informan acerca de distancias a ciudades y localidades, kilometraje de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, servicios al usuario, entre otros”, agrega el texto.

Señal SR-36

Otra señal que se encuentra en las vías del país es la SR-36, la cual se identifica con un círculo rojo, con fondo blanco y una sola línea negra horizontal en el centro.

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De acuerdo con el Ministerio de Transporte, esta señal se emplea para indicar al conductor la presencia de un retén de tránsito, policía o aduana, en donde el vehículo puede ser obligado a detenerse.

“Puede ser complementada con una señal informativa que indique la distancia en metros a la cual se encuentra ubicado el retén u otro tipo de información útil para el conductor”, subraya la entidad en una comunicación.