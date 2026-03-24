Más que un accesorio: el olvido que le puede costar una millonaria multa en Semana Santa

Portar el kit de carretera es un requisito obligatorio para los conductores en el país. El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), en su artículo 30, determina que las personas que olviden viajar sin sus implementos podrían atenerse a una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

El kit de carretera abarca artículos de prevención y seguridad que sirven para actuar de manera oportuna e inmediata ante cualquier eventualidad técnica o física que se presente durante un desplazamiento por carretera, ya sea una detención en la vía por una varada, un accidente vial, una llanta pinchada.

Negocio de las motos no se detiene: estos fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia

¿Cuáles son los implementos del kit?

Un gato con capacidad para elevar el vehículo. Una cruceta. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Un botiquín de primeros auxilios. Un extintor. Dos tacos para bloquear el vehículo. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. Llanta de repuesto. Linterna.

Estos elementos son indispensables en caso de una emergencia. Foto: Getty Images

¿De cuánto es la multa por no llevar el kit de carretera?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir sin portar el equipo básico requerido constituye una infracción sancionada con una infracción sancionada con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Para el año 2026, esta suma equivale aproximadamente a $875.452 pesos.

La moto sigue siendo el vehículo preferido en América Latina: se consolida como fuente de ingreso

Mantenimiento preventivo y preparación del carro

Si bien el claro que el kit de carretera puede ayudar a atender emergencias menores, lo ideal es realizar un chequeo del vehículo y los documentos necesarios para disfrutar de un viaje tranquilo y sin inconvenientes:

Revise el estado técnico-mecánico del vehículo, haga el respectivo mantenimiento preventivo y tenga a mano la documentación del vehículo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes. Descanse bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido. Conduzca libre de los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas. Conduzca acatando las normas de tránsito y sin exceder la velocidad permitida.

¿Cada cuánto se debe reemplazar el extintor del carro?

Uno de los implementos del kit es el extintor. De manera general, la mayoría de los extintores portátiles para vehículos tienen una vida útil de entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo, el fabricante y las condiciones de almacenamiento.

Sin embargo, en países como Colombia, es obligatorio actualizarlo cada año y si es el caso de que se haya recargado, reemplazarlo cada 5 años, incluso si aparentemente se encuentra en buen estado.

El extintor más común en automóviles es el de polvo químico seco tipo ABC, diseñado para apagar fuegos provocados por materiales sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos.

Aunque siempre debe estar en el auto, hay diferentes variables que pueden afectar su vida útil, mermándole efectividad, compactando el polvo, permitiendo la pérdida presión interna y ocasionando que no funcione de forma adecuada cuando se necesite.

Además, la Resolución 1956 de 2008 del Ministerio de Transporte de Colombia establece que el extintor debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento para aprobar una revisión de tránsito o un control en carretera, aunque no especifica una fecha exacta de vencimiento, dejando esta responsabilidad al propietario del vehículo y a las indicaciones del fabricante.