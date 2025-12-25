Vehículos

Todo lo que debe tener el kit de carretera: evite multas por no contar con lo exigido por la Ley

Las autoridades incrementan los puntos de control en las vías del país durante la época de fin de año cuando los viajes en carro aumentan.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

26 de diciembre de 2025, 12:21 a. m.
Llevar el 'kit de carreteras' completo es una de las exigencias que están revisando los agentes de tránsito.
Llevar el 'kit de carreteras' completo es una de las exigencias que están revisando los agentes de tránsito.

Si bien, el kit de carretera resulta ser obligatorio para mover cualquier vehículo por las vías del país, en época de fin de año, cuando los viajes por carretera aumentan de forma exponencial, es clave revisar que se cuentan con los elementos indicados por la ley y que, aquellos que lo requieren, no hayan excedido su fecha de caducidad.

Mazda llama a revisión 5.937 carros en México: estos son los modelos y la falla que presentaron
Botiquín de primeros auxilios
El botiquín de primeros auxilios es clave para viajar por carretera.

De forma paralela, mientras los desplazamientos por las vías se incrementan, las autoridades de tránsito hacen lo propio con los controles en carretera, con el fin de verificar que los vehículos cuenten con este elemento y cumplan con las demás medidas de seguridad estipuladas en el Código Nacional de tránsito.

Teniendo en cuenta esto, es clave que a la hora de planificar el viaje y realizar la preparación del vehículo, se identifique si falta algún elemento, si hay que renovar alguno o si se está portando algo que no se necesita y resta espacio para otro verdaderamente útil.

El artículo 30 de la Ley 769 de 2002 establece cuáles son los equipos de prevención y seguridad que los vehículos deben tener al transitar por las vías del territorio nacional.

El equipo o kit de carretera mínimo con el que debe contar un vehículo

Según la norma, son varios los elementos que debe incluir el kit de carretera para atender una emergencia en carretera, ya sea por cuenta de una avería menor del vehículo, una lesión o herida, o para mantener la visibilidad del auto en condiciones de poca luz.

Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos
Estos elementos son indispensables en caso de una emergencia.
Estos elementos son indispensables en caso de una emergencia.
  1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
  2. Una cruceta.
  3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.
  4. Un botiquín de primeros auxilios.
  5. Un extintor.
  6. Dos tacos para bloquear el vehículo.
  7. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
  8. Llanta de repuesto. 
  9. Linterna.

Mantenimiento preventivo y preparación del carro

Si bien el claro que el kit de carretera puede ayudar a atender emergencias menores, lo ideal es realizar un chequeo del vehículo y los documentos necesarios para disfrutar de un viaje tranquilo y sin inconvenientes:

  1. Revise el estado técnico-mecánico del vehículo, haga el respectivo mantenimiento preventivo y tenga a mano la documentación del vehículo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes.
  2. Descanse bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido.
  3. Conduzca  libre de los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas.
  4. Conduzca acatando las normas de tránsito y sin exceder la velocidad permitida.
Por qué se recalienta un carro y qué se debe hacer si comienza a salir humo por el capó
Algunos mecánicos pueden llegar mentir sobre el estado de los amortiguadores para ganar más dinero en las reparaciones.
El mantenimiento preventivo es clave para garantizar la seguridad en carretera.

¿De cuánto es la multa por no llevar el kit de carretera?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir sin portar el equipo básico requerido constituye una infracción sancionada con una infracción sancionada con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Para el año 2025, esta suma equivale aproximadamente a $711.750 pesos.

