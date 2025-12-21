Vehículos

No se deje multar por desprevenido: conozca cada cuánto debe cambiar el extintor del carro y a reconocer si está dañado

El extintor es un elemento obligatorio dentro del equipo de carretera y hay que revisarlo de forma constante para evitar que se dañe o que su fecha de vencimiento expira.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

21 de diciembre de 2025, 11:52 a. m.
Llevar el 'kit de carreteras' completo es una de las exigencias que están revisando los agentes de tránsito.
Llevar el 'kit de carreteras' completo es una de las exigencias que están revisando los agentes de tránsito. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

El extintor del carro es uno de los elementos de seguridad más importantes y, paradójicamente, uno de los más olvidados por los conductores.

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras
Estos elementos son indispensables en caso de una emergencia.
El extintor es obligatorio en el equipo de carretera. Foto: Getty Images

Por más que quienes viajan en el auto sepan que este elemento se encuentra en el baúl o debajo de los asientos, tener la seguridad de que está en óptimas condiciones puede marcar la diferencia a la hora de enfrentar una situación de emergencia.

Debido a esto, es clave conocer cada cuanto se debe cambiar el extintor e identificar algunas señales que le puedan indicar que se encuentra en mal estado o que no le va a ayudar a contener el fuego en caso de requerirlo.

¿Cada cuánto se debe reemplazar el extintor del carro?

De manera general, la mayoría de los extintores portátiles para vehículos tienen una vida útil de entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo, el fabricante y las condiciones de almacenamiento.

Vehículos

Nissan reveló las sorpresas que tendrá en el Salón del Automóvil de Tokio: hay actualización de autos que se venden en Colombia

Vehículos

Las principales razones por las que una persona se pasaría de un carro a gasolina a uno eléctrico: no solo importa el bolsillo

Vehículos

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras

Vehículos

Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio

Vehículos

Kia Sportage y Suzuki Baleno, los últimos modelos evaluados por Latin NCAP en 2025 antes de actualizar el protocolo: ¿cómo les fue?

Vehículos

Levantan pico y placa en Medellín para fin de año: Alcaldía explicó cuándo deja de operar y día en que regresa; hay multas

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá este viernes, 19 de diciembre: congestión, siniestros y cierres preventivos en corredores clave

Bogotá

Bogotá concentra el 30 % de los incendios estructurales del país, el impacto es devastador

Vehículos

Cuál es es el lugar indicado para llevar el extintor en un carro: el baúl es el último lugar que se debe contemplar

Consumo inteligente

Atentos: esta es la multa que tendría que pagar por llevar un extintor vencido en el carro

Sin embargo, en países como Colombia, es obligatorio actualizarlo cada año y si es el caso de que se haya recargado, reemplazarlo cada 5 años, incluso si aparentemente se encuentra en buen estado.

El extintor más común en automóviles es el de polvo químico seco tipo ABC, diseñado para apagar fuegos provocados por materiales sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos.

Aunque siempre debe estar en el auto, hay diferentes variables que pueden afectar su vida útil, mermándole efectividad, compactando el polvo, permitiendo la pérdida presión interna y ocasionando que no funcione de forma adecuada cuando se necesite.

¿Cómo le irá a la venta de vehículos en 2026? Aladda entregó sus proyecciones después de un 2025 que tuvo “buena salud”
Los parqueaderos en Colombia, no están preparados para atender una emergencia por el incendio de un carro eléctrico, según la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (ANRACI).
la Resolución 1956 de 2008 del Ministerio de Transporte de Colombia establece que el extintor debe estar en condiciones óptimas. Foto: Getty Images/

Además, la Resolución 1956 de 2008 del Ministerio de Transporte de Colombia establece que el extintor debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento para aprobar una revisión de tránsito o un control en carretera, aunque no especifica una fecha exacta de vencimiento, dejando esta responsabilidad al propietario del vehículo y a las indicaciones del fabricante.

¿Cómo identificar si el extintor está vencido?

Existen varias señales claras que permiten determinar si un extintor vehicular está vencido o debe ser reemplazado:

  1. Fecha de vencimiento impresa: todos los extintores cuentan con una etiqueta o placa donde se indica la fecha de fabricación vencimiento. Si esta fecha ya fue superada, el extintor debe cambiarse de inmediato.
  2. Manómetro fuera de rango: el indicador de presión debe estar en la zona verde. Si la aguja está en rojo o en amarillo, significa que el extintor no tiene la presión adecuada.
  3. Sello de seguridad roto: un extintor con el seguro o precinto roto puede haber sido usado o manipulado, por lo que no se garantiza su funcionamiento correcto.
  4. Óxido o corrosión: la presencia de óxido en el cilindro, especialmente en la base o en la boquilla, debilita la estructura y lo hace peligroso.
  5. Manguera obstruida o agrietada: cualquier daño visible en la boquilla o manguera impide una descarga correcta.

¿Cómo saber si el extintor está averiado aunque no esté vencido?

Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio
Portar el kit de carretera es obligatorio según las normas de tránsito en Colombia.
Portar el kit de carretera es obligatorio según las normas de tránsito en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un extintor puede estar averiado incluso antes de llegar a su fecha de vencimiento. Las vibraciones constantes del vehículo, los cambios de temperatura y la humedad afectan su funcionamiento. Una señal frecuente es cuando, al moverlo, no se siente el polvo suelto en el interior, lo que indica que el agente extintor está compactado.

Otra práctica recomendada es voltear el extintor una vez al mes y darle suaves golpes con la mano para evitar que el polvo químico se apelmace, una sugerencia respaldada por fabricantes y organismos de seguridad contra incendios.

¿Es obligatorio llevar extintor en el carro?

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) establece que todos los vehículos deben portar un extintor en buen estado como parte del equipo de carretera obligatorio. No llevarlo, o portar uno vencido o averiado, puede acarrear multas y la inmovilización del vehículo.

Mas de Vehículos

Llevar el 'kit de carreteras' completo es una de las exigencias que están revisando los agentes de tránsito.

No se deje multar por desprevenido: conozca cada cuánto debe cambiar el extintor del carro y a reconocer si está dañado

Nissan presentó los autos que tendrá en el salón del automóvil de tokio

Nissan reveló las sorpresas que tendrá en el Salón del Automóvil de Tokio: hay actualización de autos que se venden en Colombia

La vejez del parque automotor es una de las principales causas de contaminación y de enfermedades respiratorias.

Las principales razones por las que una persona se pasaría de un carro a gasolina a uno eléctrico: no solo importa el bolsillo

El Código Nacional de Tránsito establece que la luz amarilla es advertencia para detenerse, no un permiso para avanzar.

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio

La actualización de la nueva Kia Sportage obtuvo 5 estrellas

Kia Sportage y Suzuki Baleno, los últimos modelos evaluados por Latin NCAP en 2025 antes de actualizar el protocolo: ¿cómo les fue?

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.

Levantan pico y placa en Medellín para fin de año: Alcaldía explicó cuándo deja de operar y día en que regresa; hay multas

Bogotá, en la noche del 11 de diciembre de 2025

Así estuvo la movilidad en Bogotá este viernes, 19 de diciembre: congestión, siniestros y cierres preventivos en corredores clave

Toyota presentó la sexta generación de la RAV 4

Así luce la sexta generación de la Toyota RAV 4; estas son las novedades presentadas en Japón

El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia.

El 100% de las motos más vendidas en Colombia ya incorporan tecnologías de frenado avanzadas

Noticias Destacadas