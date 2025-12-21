No se deje multar por desprevenido: conozca cada cuánto debe cambiar el extintor del carro y a reconocer si está dañado

El extintor del carro es uno de los elementos de seguridad más importantes y, paradójicamente, uno de los más olvidados por los conductores.

El extintor es obligatorio en el equipo de carretera. Foto: Getty Images

Por más que quienes viajan en el auto sepan que este elemento se encuentra en el baúl o debajo de los asientos, tener la seguridad de que está en óptimas condiciones puede marcar la diferencia a la hora de enfrentar una situación de emergencia.

Debido a esto, es clave conocer cada cuanto se debe cambiar el extintor e identificar algunas señales que le puedan indicar que se encuentra en mal estado o que no le va a ayudar a contener el fuego en caso de requerirlo.

¿Cada cuánto se debe reemplazar el extintor del carro?

De manera general, la mayoría de los extintores portátiles para vehículos tienen una vida útil de entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo, el fabricante y las condiciones de almacenamiento.

Sin embargo, en países como Colombia, es obligatorio actualizarlo cada año y si es el caso de que se haya recargado, reemplazarlo cada 5 años, incluso si aparentemente se encuentra en buen estado.

El extintor más común en automóviles es el de polvo químico seco tipo ABC, diseñado para apagar fuegos provocados por materiales sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos.

Aunque siempre debe estar en el auto, hay diferentes variables que pueden afectar su vida útil, mermándole efectividad, compactando el polvo, permitiendo la pérdida presión interna y ocasionando que no funcione de forma adecuada cuando se necesite.

la Resolución 1956 de 2008 del Ministerio de Transporte de Colombia establece que el extintor debe estar en condiciones óptimas. Foto: Getty Images/

Además, la Resolución 1956 de 2008 del Ministerio de Transporte de Colombia establece que el extintor debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento para aprobar una revisión de tránsito o un control en carretera, aunque no especifica una fecha exacta de vencimiento, dejando esta responsabilidad al propietario del vehículo y a las indicaciones del fabricante.

¿Cómo identificar si el extintor está vencido?

Existen varias señales claras que permiten determinar si un extintor vehicular está vencido o debe ser reemplazado:

Fecha de vencimiento impresa: todos los extintores cuentan con una etiqueta o placa donde se indica la fecha de fabricación vencimiento. Si esta fecha ya fue superada, el extintor debe cambiarse de inmediato. Manómetro fuera de rango: el indicador de presión debe estar en la zona verde. Si la aguja está en rojo o en amarillo, significa que el extintor no tiene la presión adecuada. Sello de seguridad roto: un extintor con el seguro o precinto roto puede haber sido usado o manipulado, por lo que no se garantiza su funcionamiento correcto. Óxido o corrosión: la presencia de óxido en el cilindro, especialmente en la base o en la boquilla, debilita la estructura y lo hace peligroso. Manguera obstruida o agrietada: cualquier daño visible en la boquilla o manguera impide una descarga correcta.

¿Cómo saber si el extintor está averiado aunque no esté vencido?

Portar el kit de carretera es obligatorio según las normas de tránsito en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un extintor puede estar averiado incluso antes de llegar a su fecha de vencimiento. Las vibraciones constantes del vehículo, los cambios de temperatura y la humedad afectan su funcionamiento. Una señal frecuente es cuando, al moverlo, no se siente el polvo suelto en el interior, lo que indica que el agente extintor está compactado.

Otra práctica recomendada es voltear el extintor una vez al mes y darle suaves golpes con la mano para evitar que el polvo químico se apelmace, una sugerencia respaldada por fabricantes y organismos de seguridad contra incendios.

¿Es obligatorio llevar extintor en el carro?

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) establece que todos los vehículos deben portar un extintor en buen estado como parte del equipo de carretera obligatorio. No llevarlo, o portar uno vencido o averiado, puede acarrear multas y la inmovilización del vehículo.