Oakland comenzó la instalación de 18 cámaras lectoras de velocidad en calles clave como parte de un programa piloto para frenar el exceso de velocidad y disminuir choques mortales.

Cambios en los supermercados de California, desde 2026 empieza una nueva ley que modifica el uso de las bolsas plásticas

¿Cuál será su impacto en la ciudad?

Este proyecto forma parte de un programa piloto autorizado bajo la legislación estatal (Assembly Bill 645), que permite a ciudades como Oakland implementar sistemas automatizados de control de velocidad hasta 2032.

El despliegue de estos dispositivos se concentra en lo que las autoridades denominan “High Injury Network”, una fracción de las calles de la ciudad que, aunque representa solo alrededor del 8 % de la superficie vial, es responsable de aproximadamente el 60 % de los choques graves y mortales.

Las cámaras de control de velocidad se ubican en corredores viales de alto riesgo como parte del plan de seguridad de Oakland. Foto: Getty Images

¿Cómo funcionarán las cámaras de velocidad?

Funcionarios de transporte han explicado que las cámaras están configuradas para detectar cuando un vehículo supera el límite de velocidad por más de 11 millas por hora (mph).

Tras la lectura, el sistema captura la placa del vehículo y el Departamento de Transporte de Oakland revisa las imágenes antes de emitir una multa, que se envía por correo al dueño registrado.

Durante los primeros 60 días desde su activación, los conductores que excedan el límite recibirán advertencias sin sanción económica, lo que busca dar tiempo a la adaptación de los patrones de manejo antes de que comiencen a aplicarse las multas.

A partir de mediados de marzo de 2026, la ciudad empezará a enviar multas que van desde U$50 hasta U$500, dependiendo de cuánto se haya excedido el límite de velocidad.

Las autoridades locales han justificado el programa señalando que las cámaras aportan una herramienta adicional para mejorar la seguridad en las calles sin involucrar directamente a agentes de policía en cada infracción, reduciendo posibles sesgos en la aplicación de la ley y enfocando esfuerzos en las zonas más peligrosas.

Para asegurar la privacidad de los ciudadanos, las cámaras solo capturan imágenes de la placa trasera del vehículo y no registran video completo ni usan reconocimiento facial, conforme a los lineamientos del programa autorizado por AB 645.

El despliegue de este sistema en Oakland sigue la experiencia de San Francisco, que implementó cámaras similares y ha reportado reducciones significativas en vehículos que exceden los límites de velocidad en las intersecciones donde operan.

Caso de corrupción superaría 250 mil millones de dólares en California, Donald Trump denuncia a gobierno demócrata de Gavin Newsom

El enfoque en esta intervención no solo es sancionatorio, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio por convertir las calles de Oakland en espacios más seguros para peatones, ciclistas, personas mayores y conductores, mediante datos de siniestros, diseño vial y tecnología automatizada.