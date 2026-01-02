Cambios en los supermercados de California, desde 2026 empieza una nueva ley que modifica el uso de las bolsas plásticas

En California, desde el 1 de enero de 2026, entra en vigencia la norma Bill 1053, una ley que quiere hacer de su estado, un lugar amigable con el medio ambiente. Fue aprobada por el gobernador de California, Gavin Newsom, el 22 de septiembre de 2025.

La norma “prohíbe a una tienda proporcionar bolsas de plástico desechables para llevar a un cliente en el punto de venta, con excepciones específicas, incluyendo una exención para las bolsas utilizadas para contener alimentos sin envolver“.

La mujer moderna está desempacando compras, sacando productos de una bolsa de hilo. Concepto de comportamiento ecológico, uso de bolsas reutilizables y preocupación por el medio ambiente Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta ley busca que los compradores carguen sus bolsas reutilizables en el momento de hacer mercado y que el plástico, que normalmente solo se utilizan una vez, no sean desechados en la basura, ya que este es un material que no se descompone fácilmente y sí afecta el medio ambiente.

La senadora Catherine Blakespear, autora de la ley, destacó: “Necesitamos poder llevar nuestros víveres a casa, pero con un material que no dure miles de años, ni permanezca intacto en el ambiente”.

Características de la norma y sus excepciones

La ley de California define como una “bolsa desechable”, una bolsa hecha de plástico, papel o un material que no sea certificadamente, reutilizable. Es importante para el estado que la bolsa sea fabricada por un productor que emita un certificado de bolsas reutilizables.

Patricia Chacón lidera la revolución de las bolsas reutilizables

Las bolsas hechas en una película plástica, no podrá venderla ni distribuirla, a menos que una certificación externa la apruebe. En caso tal de que tenga la aprobación, también debe presentar el pago de la tarifa de certificación al Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos.

La tienda puede vender la bolsa de papel reciclado, pero el precio mínimo de ella es de 10 centavos americanos y se define “papel reciclado” a un empaque que al menos el 40% de sus materiales sean reciclados postconsumo.

Bolsas reutilizables en venta Foto: Toronto Star via Getty Images

Las bolsas de comida para llevar pueden ser una “proporcionada a un cliente antes de que este llegue al punto de venta, diseñada para proteger un artículo comprado de dañar o contaminar otros artículos comprados en una bolsa de caja, o para contener un alimento sin envolver, según se especifique”.

Las ciudades de California y los condados tienen la potestad de incluir nuevas medidas con respecto a esta ley, sin embargo, hasta el momento no han sido anunciados. En todo el territorio arrancó la vigencia desde el primero de enero de 2026.

Para 2028, se espera exigir que esté hecho de al menos el 50% de material reciclado, sin embargo, esto depende de la definición “bolsa de papel reciclado” y esto se revisaría a lo largo de 2026 o 2027. Este 2026 California cambiará de gobernador para que se posesione el año siguiente.