“Haré una oposición férrea a la extrema derecha y a cualquier intento por acabar con las reformas sociales”: Iván Cepeda

Luego de un encuentro que sostuvieron el excandidato presidencial Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño este viernes, el senador del Pacto Histórico salió a hacer algunas precisiones sobre la posición que tomará frente al nuevo gobierno.

Iván Cepeda será el líder de la oposición en el Congreso, con el apoyo de Gustavo Petro como expresidente

Durante su encuentro del viernes en la Casa de Nariño, Cepeda dejó ver la intención de que el saliente presidente se convierta en el jefe de la oposición al gobierno del electo presidente Abelardo De La Espriella.

Al ser interrogado sobre quién sería el jefe de la oposición, Cepeda, quien se encontraba junto a Gustavo Petro asomados por una ventana de la Casa de Nariño, señaló al jefe de Estado.

Sin embargo, en un pronunciamiento este sábado, Iván Cepeda dejó claro que, tras recibir el apoyo de más de 12 millones de personas en las urnas el pasado 21 de junio, él defenderá el legado del progresismo y las reformas sociales.

“Consagraré mi vida a consolidar el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, a recorrer los territorios y a acompañar permanentemente al pueblo colombiano. Haré una oposición férrea a la extrema derecha y a cualquier intento por acabar con las reformas sociales que hemos construido”, señaló Cepeda.

Cepeda se refirió al encuentro con el presidente Gustavo Petro, a quien calificó como el “máximo líder y artífice del primer gobierno progresista”, y aclaró que “junto a él, yo ejerzo el liderazgo de la oposición”.

“Esa condición emana de la votación que he obtenido, del mandato del cual soy depositario, de mi historia consagrada a las luchas del pueblo colombiano, de la legitimidad que me confiere la pulcritud de mi vida pública, mi sólida formación intelectual y mis convicciones políticas”, señaló.

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El excandidato destacó su vida pública y la lucha contra lo que denominó “todas las expresiones de la extrema derecha, la parapolítica, el paramilitarismo, las mafias y la criminalidad estatal”.

“En distintas etapas de mi vida he sufrido múltiples formas de persecución y soy sobreviviente de un genocidio. He derrotado a reconocidas figuras de la extrema derecha colombiana”, manifestó Cepeda, quien el pasado 24 de junio salió a la opinión pública a aceptar el triunfo de Abelardo De La Espriella.

En los diez puntos del comunicado a la opinión pública, Iván Cepeda destacó la votación que obtuvo en las pasadas elecciones. “Se trata de la votación más numerosa que haya obtenido el progresismo en toda su historia en Colombia”, manifestó, al tiempo que dijo que “su campaña se hizo rompiendo con todos los esquemas de la política tradicional, la política espectáculo y la política de la corrupción”.