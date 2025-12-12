Las listas al Congreso que presentó el Pacto Histórico se conformaron a partir de la consulta interna del pasado 26 de octubre, en la que ese sector definió a voto limpio el orden en el que estarán sus aspirantes al Legislativo, en listas cerradas y cremallera. La articulación de ese catálogo no estuvo exenta de polémicas y la revisión de los resultados por cada municipio deja ver resultados particulares en algunos territorios del país.

El más votado de esa contienda fue el actual senador Pedro Flórez. El mismo que ha reconocido su cercanía con el empresario Euclides Torres, que resultó salpicado por el escándalo de la financiación irregular de la campaña presidencial de 2022 y cuya publicidad electoral llegó a los correos electrónicos de los artistas afiliados a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco).

Flórez es un político del Atlántico que poco da entrevistas a medios de comunicación y que pertenece a la primera línea de defensa del presidente Gustavo Petro en el Congreso, corporación en la que tiene un puesto asegurado para 2026 porque será el segundo en la lista al Senado (el primer hombre del catálogo) gracias a los 184.999 votos que recibió en la consulta.

Flórez se quedó con el 80 por ciento de los votos del municipio de Piojó (Atlántico), el 77 por ciento en Ponedera y el 73 por ciento en Juan de Acosta. En Teruel (Huila), un territorio de tradición conservadora, arrasó con el 73 por ciento de esos tarjetones, porcentajes que demuestran que casi todas las personas que votaron en la consulta en esos lugares lo respaldaron.

Pedro Flórez. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Llama la atención que Neiva, donde en las elecciones de 2023 se impusieron los partidos tradicionales, fue el segundo que más votos le puso (6.736), incluso por encima de territorios que han sido de su dominio como Barranquilla y Soledad.

Familias políticas

Patricia Caicedo se hizo conocer en la esfera política de Magdalena y su capital, Santa Marta. Fue candidata a la Alcaldía en las elecciones de 2023 por el movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por su hermano Carlos Caicedo, y ese grupo político ha gobernado el departamento y su capital en repetidas ocasiones.

Sin embargo, los resultados de la consulta interna dejaron ver un insospechado apoyo en el Meta. En el municipio de Mapiripán consiguió el 88,2 por ciento de los votos. El 71,5 por ciento en Puerto Lleras, el 68,2 por ciento en San Martín de los Llanos y el 67 por ciento en San Juanito. La capital del departamento, Villavicencio, le entregó 10.999 votos, correspondientes al 42,3 por ciento de quienes participaron en la consulta en esa ciudad.

Llama la atención que en los últimos años de su carrera pública, Caicedo estuvo trabajando como asesora de la Agencia Nacional de Tierras, de la mano del exalcalde de esa ciudad, Juan Felipe Harman, quien ha sido señalado de repartir cargos a cuotas políticas dentro de la entidad. Al parecer, la conexión con el funcionario, que comenzó en un despacho en Bogotá, alcanzó a convertirse en votos en su región.

Caicedo consiguió 74.981 tarjetones marcados con su nombre en la consulta al Senado, y Villavicencio fue el territorio que le significó más votos; incluso casi duplican los 5.284 que consiguió en su natal Santa Marta. Con el Meta y el Atlántico, la candidata se aseguró un puesto privilegiado en la lista al Senado que la tiene con un pie en el Congreso.

Patricia Caicedo. | Foto: REDES SOCIALES PATRICIA CAICEDO

Otra de las cuestionadas de esa lista es Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, dado que ambos han sido señalados de usar la administración local como plataforma política para su campaña. En esa ciudad, donde su candidatura jugó de local, consiguió 17.255 votos de un total de 68.931. Ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Floridablanca también fueron determinantes para confirmar su aspiración.

Ungidos en la Cámara

José Luis Bohórquez, exalcalde de Duitama, será la cabeza de lista del Pacto Histórico a la Cámara por Boyacá y su nombre ha generado polémica en meses recientes. Había ganado las elecciones a alcalde en 2023, pero su elección fue declarada nula en febrero de este año. Entonces, la Registraduría tuvo que convocar a los duitamenses a las urnas de manera atípica y la ganadora de esa contienda fue la pareja de Bohórquez, Rocío Bernal.

Justo el día de la consulta interna, el domingo 26 de octubre, la Alcaldía organizó una feria de vivienda en la Plaza los Libertadores, el mismo punto donde estaba ubicado el puesto de votación del municipio. Al final, Bohórquez obtuvo 23.023 votos de los que consiguió 15.238 en Duitama y ese resultado le permitió imponerse frente a aspiraciones como la del actual representante Pedro Suárez Vacca, doblando su votación.

Hay otra cabeza de lista con familia política. Está en Tolima y se trata de Marco Emilio Hincapié Ramírez, hijo del presidente de Coljuegos y exgerente de la Colombia Humana, Marco Emilio Hincapié (padre). El hijo heredó la vena política de su progenitor y obtuvo 19.969 votos en esa elección que le dieron el primer lugar, por lo que ahora hace campaña visitando eventos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el departamento. Marco Emilio (hijo) fue funcionario de esa cartera y de la Superintendencia de Vigilancia durante el actual Gobierno.

La gestora de la paz urbana de Medellín, Isabel Zuleta, sumó votos en municipios afectados por el conflicto armado, pero esos respaldos no le alcanzaron para obtener un puesto en la lista que le asegure su entrada al Congreso a partir de julio de 2026.

Laura ahumada | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Otro que ha generado polémica por sus acaloradas discusiones en el Congreso, el representante Alfredo Mondragón, fue el representante más votado de todas las elecciones a la Cámara (85.290), con un resultado que hasta lo habría llevado al Senado.