En los próximos días deberán definirse las listas al Congreso que presentarán cada uno de los partidos para medirse en las elecciones de marzo. Por eso, varias de las colectividades están en medio de pujas internas con el objetivo de lograr un espacio.

El Pacto Histórico no es ajeno a ese proceso y por eso están en discusiones al interior de la alianza de izquierda para terminar de definir las posiciones y los candidatos que saldrán a hacer campaña.

En el caso del Tolima hay una fuerte puja por lo que se pueda vivir en ese proceso porque hay una de sus principales figuras que podría quedar por fuera. Se trata de la representante Martha Alfonso, que aunque hace parte de la Alianza Verde, se sabe que es muy cercana al petrismo.

Martha Alfonso. Representante a la Cámara Partido Alianza Verde. Bogotá Septiembre 3 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: Juan Carlos Sierra

En los últimos días la colectividad en la región le abrió la puerta a hacer una alianza con el petrismo, que denominaron el Frente Amplio, un proceso similar al que plantean para las elecciones presidenciales.

“Estoy lista para seguir construyendo, junto a las organizaciones, liderazgos y ciudadanía, un Frente Amplio que represente al Tolima con dignidad, seriedad y compromiso”, aseguró la congresista.

Sin embargo, desde el petrismo habrían voces que estarían en contra de esa posibilidad, pues reclaman que, precisamente, se hizo una consulta el pasado 26 de octubre en la que se definieron esos lugares, por lo que no consideran que sea un buen mensaje que Alfonso entre a esa lista sin haber pasado por ese proceso.

Según conoció SEMANA en la pelea se habría metido el presidente Petro quien habría pedido que Alfonso entrara allí, incluso le pidieron al senador Alberto Benavides, presidente del Polo Democrático, intervenir en el proceso. Aunque se trata del máximo líder de ese sector —quien estaría agradecido con la defensa de sus reformas en el Congreso—, hay quienes dicen que no se bajarán de su aspiración y hasta se habla de demandas en medio de ese proceso.

Otra de las discusiones que se está dando en esa lista departamental es que, a pesar de que se estableció que las listas deberán ser cremalleras y paritarias, hay algunos líderes que quisieran que eso no se cumpliera, sino que piden que se mantenga la posición de la votación que se logró en la consulta de finales de octubre.

Marco Emilio Hincapie Jr. quedó de primero en la lista a la Cámara por Tolima. Su padre, Marco Emilio Hincapie es el presidente de Coljuegos. | Foto: Facebook

Uno de los que ha reclamado por ese proceso es Javier Rodríguez, quien quedó de sexto en la votación. “Sabemos que hay unos personajes territoriales que son Marco Emilio Hincapie y Renzo García quienes tienen una representatividad y reconocimiento, pero también una burocracia y condiciones económicas”, aclaró Rodríguez.

Rodríguez agregó que a partir de eso ellos habrían desconocido a quienes participaron en la consulta de octubre y lograron votaciones importantes. Según dijo, el propósito de estas movidas sería sacar a dos de los que están en la lista para integrar a Alfonso, pero eso podría llevar a demandas.

El abogado Miguel Moreno, quien entró a la lista del Senado del Pacto, afirmó que hasta el momento ningún candidato ha manifestado que quiera retirarse y que el comité del Pacto Histórico tampoco estaría facultado para sacar a alguno de la lista porque se podrían vulnerar derechos fundamentales.