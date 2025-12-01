Suscribirse

Pacto Histórico anuncia que esta semana inscribirán oficialmente su lista al Congreso

Iván Cepeda, el candidato de ese sector, dijo que harán todo un evento alrededor de ese hecho.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 7:47 p. m.
Bogotá. Octubre 26 de 2025. Ivan Cepeda celebra junto a sus simpatizantes, tras haber sido seleccionado como el candidato oficial del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales del 2026.
El Pacto Histórico está siendo encabezado por Iván Cepeda, el candidato de ese sector. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El Pacto Histórico es uno de los sectores que viene configurando las listas al Congreso desde hace un tiempo. Según anunciaron, esta semana presentarán oficialmente los nombres que integrarán sus listas tanto al Senado como a la Cámara de Representantes.

“El próximo jueves, 4 de diciembre, vamos a inscribir las listas a Senado y a las cámaras de representantes en los departamentos en la Registraduría”, anunció el senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Según dijo, harán un acto político pues quieren celebrar que se trata de un gran acontecimiento para su sector. “El Pacto Histórico es hoy por hoy la principal fuerza política en Colombia y sus candidatas y candidatos han sido escogidos mediante la votación de la ciudadanía”, aseguró Cepeda.

El senador se refirió a la consulta que hizo ese sector el pasado 26 de octubre en la que obtuvieron más de 2.700.000 votos. “Nos honra junto a Carolina Corcho, quien encabeza la lista al Senado y como ustedes recuerdan, obtuvo también una muy importante votación ese día, el 26 de octubre”, destacó el candidato presidencial.

Contexto: La pelotera en el Pacto Histórico: estos son los detalles de la pelea por las listas al Congreso

Cepeda dijo que se trata de expresiones de liderazgos políticos que se han hecho en regiones y en los territorios a través de “luchas sociales”. “Y, sobre todo, en la fidelidad al pueblo colombiano, a sus derechos, a sus necesidades, a su voluntad y mandato”, afirmó.

El candidato de la izquierda pidió a sus seguidores que los acompañen en este proceso y dijo que prontamente estarán anunciando en dónde se llevará a cabo ese evento.

Iván Cepeda, adhesión a la campaña a la presidencia de congresistas y dirigentes.
Congresistas y dirigentes del Pacto Histórico | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Cepeda invitó a los militantes del petrismo para que puedan seguir los pronunciamientos de varios líderes y confirmó que dará un discurso, así como Carolina Corcho, quien encabeza la lista al Senado. Dijo que lo harán “expresando nuestra visión política sobre lo que debe ser el Congreso de la República en el 2026″.

Aunque el Pacto Histórico ya escogió en la pasada consulta de octubre el orden de las listas que presentaría este jueves, se ha generado toda una discusión interna por el orden que se estableció y las posiciones de algunos líderes, pues hay varios que consideran que hay quienes quedaron en los primeros lugares y no harían propiamente parte del Pacto Histórico, sino que vienen de otros procesos.

Por ejemplo, en la última semana se generó toda una discusión porque Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo, fue la mujer más votada en la lista al Senado, sin embargo, el exgobernador de Magdalena hoy está peleado con el presidente Gustavo Petro.

Asimismo, el senador Pedro Flórez ocupó los primeros lugares y es respaldado por sectores que no venían propiamente del petrismo, a pesar de que apoyan a Petro desde el 2022. Lo mismo sucedería con varias listas departamentales en las que hay diferencias con la configuración de estos procesos.

