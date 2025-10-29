Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: estas son las pruebas de la Fiscalía contra alias el Viejo

En una audiencia reservada, la Fiscalía General le imputó los cargos de homicidio agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos a Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo.

El hombre, con varios antecedentes judiciales, es la novena persona capturada por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrado el pasado 7 de junio. Fuentes cercanas al caso le señalaron a SEMANA que el fiscal de la Unidad de Vida presentó varios elementos materiales probatorios para demostrar la participación y conocimiento de el Viejo en el plan sicarial.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. | Foto: API

Entre estas pruebas se encuentran otros integrantes de la organización que participaron en los seguimientos al dirigente político, así como en la logística para la obtención del arma de fuego y del menor de edad que debía dispararle.

En varias comunicaciones, el hombre intercambia información y da el “ok” de las acciones que se venían realizando desde el mes de marzo frente a la obtención de datos sobre los movimientos del precandidato presidencial. Igualmente, tuvo una activa participación en la búsqueda del menor sicario.

Gracias a estos testimonios se calificó al Viejo como el “enlace” entre la persona que ordenó el asesinato y la banda contratada para ejecutarlo. Por esto, no se ha dudado en calificar esto como la detención clave en medio de esta investigación.

El pasado martes, el recién posesionado director general de la Policía Nacional, general (r.) William Rincón, aseveró que las pruebas recolectadas permiten inferir que la Segunda Marquetalia, aquella disidencia de las Farc conformada por alias Iván Márquez y varios excomanandantes guerrilleros que abandonaron el Acuerdo de Paz, estaría detrás de este magnicidio.

“Hoy queremos informar a toda la comunidad que se logra la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo. Esta captura es de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio”, indicó el general William Rincón.

En las diligencias judiciales, tras la pregunta del juez de control de garantías, alias el Viejo no aceptó los cargos. Por la gravedad de los hechos y la evidente posibilidad de que evada a la justicia mediante la fuga, se pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario.

En la actualidad, el Viejo se encuentra en el búnker de la Fiscalía General bajo estrictas medidas de seguridad.

Antecedentes judiciales

Las fuentes consultadas le señalaron a SEMANA que en las audiencias se pusieron de presente las anotaciones judiciales que existen en contra de Simeón Pérez.

Como dato llamativo, mientras cumplía una sentencia en la cárcel de Acacías, en el departamento del Meta, compartió patio con William Fernando González Cruz, alias el Hermano, y Élder José Arteaga, conocido con los sobrenombres de el Costeño o Chipi.