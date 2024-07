Padre Chucho expuso radical decisión que tomó por amenazas de muerte que recibió: “Debo cuidar mi vida”

Jesús Hernán Orjuela, famoso sacerdote conocido como el padre Chucho, cautivó a miles de personas en Colombia por su trabajo religioso con la iglesia católica. El cura llamó la atención desde que arrancó con su fe y acercamiento a las personas, enviándoles toda clase de mensajes llenos de esperanza y sanación.

El colombiano, quien durante varios años fue toda una celebridad en la televisión colombiana, se dedicó de lleno a su parroquia y a diferentes iniciativas como las excursiones a Tierra Santa. Sus contenidos y proyectos se enfocaron en los creyentes, buscando dar una visión hacia Dios, quien es la base de su labor espiritual.

Sin embargo, recientemente, el padre Chucho desató una ola de reacciones en los curiosos con una radical decisión que tomó con respecto a su vida personal. El religioso anunció que se iría de Colombia, emprendiendo una nueva etapa en su realidad en Estados Unidos.

Jesús Hernán Orjuela. El Padre Chucho. Bogotá Marzo 19 de 2024. Foto: JuanCarlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Este camino por el que se inclinó estaba ligado a una serie de amenazas que recibió en su contra, las cuales lo pusieron a pensar y a decidir cuál era la opción más viable en temas personales. En una entrevista exclusiva con La red viral, el católico comentó las razones detrás de esto, aclarando que no era por miedo, sino por defender y proteger su vida.

“No me voy por miedo, me voy para proteger mi vida; las amenazas me obligaron a salir. Mis declaraciones, aunque sacadas de contexto, aumentaron estas amenazas. Es triste que en nuestro país hemos vivido en guerra; a mi abuelo lo mataron en esta guerra de muchos años”, afirmó.

“Debo cuidar mi vida porque lo vi en Israel. Gracias a Telemundo, pude ir y decir que no me devolvía hasta que no saliera el último, así me maten. No tengo miedo a entregar mi vida por otros”, agregó.

Padre Chucho | Foto: Instagram @padrechuchocol

“Agradezco a los americanos que nos reciben y al gobierno de Estados Unidos por concederme una visa de residencia. Dios bendiga a los EE. UU. que algunos desprecian. Amo mi patria, pero como Jesús en el evangelio fue a su tierra y fue despreciado, así que debo ir a otro lugar”, aseguró.

El colombiano puntualizó que nunca dejaría de ser sacerdote y que la acogida que recibió de otros latinos fue muy grande, logrando llevar su nueva vida en espacios de Estados Unidos que nunca imaginó.

“No me voy por miedo, sino las amenazas me llevaron a ir y recibí la propuesta de los Estados Unidos, he estado en Dallas, Washington, Kentucky y ahora voy en La Florida, y allí he recibido el amor de muchos hermanos de Nicaragua, Argentina, México, Uruguay y de pocos y amorosos colombianos. Lo hago por amor en el evangelio”, indicó.