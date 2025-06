Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ sufrió fuerte accidente; perdió varios dientes

Agregó: “Con el tiempo, el doctor me dijo que se me iban a ir muriendo los dientes y que tocaba poner implantes. Todos los dientes míos de adelante son implantes que tocó meter gracias a ese accidente tenebroso que tuve”.

“Algunas personas que son muy observadoras, se dieron cuenta de que yo en toda la temporada pasada no pude morder nada de frente, todo me tocaba cortarlo y comérmelo porque no podía morder, ni arrancar nada porque precisamente, para esa época, a los dos dientes laterales se le murieron las raíces y no podía morder nada”.