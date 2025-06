De la cancha a la cocina: René Higuita y Mario Alberto Yepes destaparon en SEMANA su mayor reto en MasterChef Celebrity

“Estoy muy agradecido con el Canal RCN por darme la oportunidad de estar en este programa. Primero, porque no tenía mucho conocimiento, pero sí me ha gustado mucho poder estar en la cocina. De ahí vienen otros grandes agradecimientos, como poder estar devolviéndole a doña Magnolia todo lo que ha hecho en 36 años y poder aprender para atender a mi familia y a mis amigos. MasterChef me dio ese empujoncito y ese ánimo para poder cumplir esos sueños”.

“Mi mayor aprendizaje fue no tenerle miedo a la cocina. Yo lo dije cuando llegué al programa. La verdad, sabía hacer un asado para compartir con la familia, pero de cocciones, de salsas y de tiempos, no tenía ni idea”.

“El programa me dio la tranquilidad de poder preparar lo que yo me sienta cómodo de preparar y si lo tengo que hacer con una receta, no tengo ningún problema. Antes no era capaz de hacer una receta, me complicaba por cualquier situación y en este momento, no es así”.