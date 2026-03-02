Gente

“Perdí la voz por completo”: Reykon revela la dramática cirugía que lo llevó a abandonar el reguetón en su mejor momento

El artista urbano Reykon rompe el silencio sobre su ausencia musical. Revela detalles de su cirugía de cuerdas vocales y cómo la paternidad transformó su vida.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

2 de marzo de 2026, 2:14 p. m.
Reykon revela la razón médica de su retiro.
Reykon revela la razón médica de su retiro. Foto: x

El cantante antioqueño Reykon, pionero del reguetón en Colombia, ha revelado los motivos detrás del alto en su carrera musical hace algunos años. En una reciente entrevista, el artista detalló cómo una emergencia médica en sus cuerdas vocales y una profunda reflexión sobre su rol como padre lo obligaron a frenar una carrera que, en sus propias palabras, “iba como un caballo desbocado”.

Steven Spielberg arrasa en Netflix: el tráiler de su nueva miniserie ya supera las 10 millones de visitas y llega en marzo

El diagnóstico que silenció su voz

Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido musicalmente como Reykon, se posicionaba como uno de los referentes del género urbano, compartiendo espacio en las listas de éxitos con figuras de la talla de J Balvin y Maluma. Sin embargo, la intensidad de las giras y las grabaciones constantes derivaron en un desgaste físico severo.

Según relató el propio artista en el pódcast Parapapá, conducido por los creadores de contenido Sebastián Villalobos e Ignacio Baladán, el exceso de trabajo provocó una hemorragia grave en su garganta. El diagnóstico médico fue determinante: se requería una intervención quirúrgica de urgencia en sus cuerdas vocales. Este procedimiento no solo implicó el quirófano, sino un silencio absoluto y una recuperación de varios meses que lo alejó por completo de los estudios de grabación.

“Me tuvieron que operar y tuve que parar todo”, confesó el intérprete de éxitos como La Santa y Señorita, subrayando que la pausa no fue una estrategia de mercadeo, sino una limitación biológica que le hizo perder la voz temporalmente.

Gente

El angustiante relato de Catalina Otálvaro tras ataque con misiles en Dubái: “Pensé que me iba a tocar vivir una guerra”

Gente

¿Se acaba la mala racha? Los cuatro signos que tendrán su mejor año desde el 2020, según la IA

Gente

Mario Yepes y Caterin Escobar hablaron claro sobre su relación e hicieron particular llamado: “Para aclarar”

Gente

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

Gente

Así fue el impresionante megaconcierto de Shakira en México: asistieron 400.000 personas y las imágenes son únicas

Gente

Nació de nuevo el amor: Se viraliza beso de Alejandro Sanz a Stephanie Cayo, famosa actriz peruana; fue frente a miles de personas

Gente

Suso explicó la razón por la que dejó Caracol Televisión y dio algunos detalles: “Le dije que nos diéramos un tiempo”

Gente

“Me levanté y me dio un susto”: las razones detrás del radical cambio de ‘look’ de Maluma que genera conmoción entre sus fans

Medellín

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Medellín

La psicóloga paisa que convirtió su tesis doctoral en la más amplia investigación sobre el ‘perreo’ en Colombia: estos son los detalles

La paternidad como eje de prioridades

Más allá de la crisis de salud, Reykon identificó un factor emocional decisivo para no retomar el ritmo frenético de la industria de inmediato: su hija. El cantante admitió que, en el punto más alto de su fama, su relación con la paternidad se veía comprometida por la distancia y los compromisos profesionales.

“Yo tuve un retiro de la música por varios factores… por ser papá”, explicó. El artista reflexionó sobre la necesidad de ser un padre presente, cuestionando el valor del éxito económico frente a la ausencia familiar. Esta decisión le permitió acompañar el crecimiento de su hija, quien hoy tiene 15 años. El cantante agradece ese “freno” externo, pues considera que, de haber seguido bajo esa presión, su relación familiar y su estabilidad personal habrían sufrido daños irreparables.

Vigencia y el desafío de las redes sociales

Raúl Ocampo confirma su nueva relación tras casi tres años del fallecimiento de Alejandra Villafañe: ¿Quién es su nueva pareja?

El regreso de Reykon a los escenarios ha sido paulatino y con un enfoque distinto. Recientemente, el artista compartió una experiencia significativa al actuar en la fiesta escolar de su hija. Pese al temor inicial de no conectar con una generación de adolescentes de 13 y 14 años, el cantante destacó que sus temas clásicos siguen vigentes gracias a las plataformas digitales.

No obstante, el camino no ha estado exento de dificultades. “El Líder” abordó el impacto que la exposición pública ha tenido en su entorno cercano. Relató que su hija ha tenido que enfrentar críticas y comentarios negativos en redes sociales dirigidos hacia él, una situación que ha requerido diálogo constante para proteger la salud mental de la menor.

Hoy, con una visión más madura, Reykon define a su hija como su “partner” de trabajo y asegura sentirse orgulloso de un legado que, tras 15 años, le permite realizar espectáculos de larga duración con un repertorio que el público aún reconoce como fundamental para el reguetón colombiano.

Más de Gente

Catalina Otálvaro y otros colombianos relatan el impacto de los ataques en Dubái

El angustiante relato de Catalina Otálvaro tras ataque con misiles en Dubái: “Pensé que me iba a tocar vivir una guerra”

Horóscopo

¿Se acaba la mala racha? Los cuatro signos que tendrán su mejor año desde el 2020, según la IA

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes despertaron rumores de romance.

Mario Yepes y Caterin Escobar hablaron claro sobre su relación e hicieron particular llamado: “Para aclarar”

Natalia Curvelo, cantante vallenata, sufrió accidente en carretera.

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

Foto de la semana 4 abril

Así fue el impresionante megaconcierto de Shakira en México: asistieron 400.000 personas y las imágenes son únicas

Se viralizó beso y abrazo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.

Nació de nuevo el amor: Se viraliza beso de Alejandro Sanz a Stephanie Cayo, famosa actriz peruana; fue frente a miles de personas

Suso el Paspi

Suso explicó la razón por la que dejó Caracol Televisión y dio algunos detalles: “Le dije que nos diéramos un tiempo”

Chris Carpentier, famoso chef chileno.

Chris Carpentier destapó por qué terminó su matrimonio y expuso realidad: “Empezó a distanciar las cosas de Chile”

¿Sientes que necesitas un golpe de suerte en tu vida? Según el horóscopo chino, los próximos días podrían ser el momento perfecto para jugar la lotería si eres un ratón, dragón o tigre.

Los tres signos del horóscopo chino que tendrían fortuna y buenas noticias económicas en la semana del 2 al 8 de marzo de 2026

Noticias Destacadas